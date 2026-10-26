🏅 ¿Quién ganó el Balón de Oro 2026 EN VIVO hoy con Kane, Mbappé, Messi y Yamal? Resultados en directo

Harry Kane, Kylian Mbappé, Lamine Yamal y Lionel Messi figuran entre los nombres destacados de la carrera por el Balón de Oro masculino 2026. El ganador se conocerá este lunes 26 de octubre durante la gala que se celebrará en el London Palladium, en Inglaterra.

La ceremonia comenzará a las 20:00 GMT. Consulta aquí al ganador, los principales nominados y los resultados de las categorías masculina y femenina, además de los otros premios de la gala.

¿Quién ganó el Balón de Oro masculino 2026?

Ganador: por anunciar.

La gala revelará quién sucede a Ousmane Dembélé, ganador de la edición de 2025. Entre los nominados de este año aparecen Harry Kane, Kylian Mbappé, Lamine Yamal, Lionel Messi, Rodri, Erling Haaland y Vinícius Júnior.

Nominados al Balón de Oro masculino 2026

La lista incluye también a Jude Bellingham, Lautaro Martínez, Luis Díaz, Bruno Fernandes, Achraf Hakimi, Fabián Ruiz, Vitinha y otros destacados futbolistas.

¿Quién ganó el Balón de Oro femenino 2026?

Ganadora: Alexia Putellas.

El premio femenino también se entregará en Londres. Alexia Putellas, Cata Coll, Clàudia Pina, Mariona Caldentey, Mapi León y Patri Guijarro figuran entre las futbolistas españolas mencionadas en la lista de candidatas.

Ganadores de los premios del Balón de Oro 2026

Categoría Ganador / Ganadora Balón de Oro masculino Por anunciar Balón de Oro femenino Alexia Putellas Trofeo Gerd Müller masculino Harry Kane Trofeo Gerd Müller femenino Charlyn Corral Trofeo Kopa masculino Lamine Yamal Trofeo Kopa femenino Vicky López Trofeo Yashin masculino Unai Simón Trofeo Yashin femenino Catalina Coll Mejor entrenador del fútbol masculino Luis de la Fuente Mejor entrenador del fútbol femenino Pere Romeu Mejor club masculino París Saint-Germain Mejor club femenino Barcelona Premio Sócrates Bukayo Saka

¿Cuándo y dónde se entrega el Balón de Oro 2026?

La ceremonia se celebrará el lunes 26 de octubre en el London Palladium, en Londres. Será la primera vez que la gala se organice en la capital británica desde la creación del premio en 1956.

El Balón de Oro 2026 reúne en Londres a las principales figuras del fútbol mundial, con nombres como Lionel Messi, Harry Kane, Kylian Mbappé, Lamine Yamal, Michael Olise y Ousmane Dembélé entre los protagonistas de la conversación futbolística internacional. Los aficionados que buscan seguir la ceremonia EN VIVO, ONLINE y EN DIRECTO pueden consultar las opciones de transmisión disponibles según su país, con señales y plataformas como ESPN, TUDN, Disney Plus, ViX y Movistar+, de acuerdo con los derechos de emisión de cada mercado. La gala en Londres concentra la atención por la posibilidad de conocer al ganador del máximo reconocimiento individual del fútbol, en una edición que despierta el interés de los seguidores de las grandes estrellas, sus temporadas y sus opciones de conquistar el prestigioso galardón. (VIDEO DE X: @ballondor)