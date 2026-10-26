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🏅 ¿Quién ganó el Balón de Oro 2026 EN VIVO hoy con Kane, Mbappé, Messi y Yamal? Resultados en directo
Harry Kane, Kylian Mbappé y Lamine Yamal figuran entre los candidatos al Balón de Oro 2026. Consulta quién ganó y revisa los resultados de la gala en Londres.
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- ¿En qué canal ver la premiación del Balón de Oro 2026 EN VIVO hoy con Messi, Yamal y Mbappé?
Harry Kane, Kylian Mbappé, Lamine Yamal y Lionel Messi figuran entre los nombres destacados de la carrera por el Balón de Oro masculino 2026. El ganador se conocerá este lunes 26 de octubre durante la gala que se celebrará en el London Palladium, en Inglaterra.
La ceremonia comenzará a las 20:00 GMT. Consulta aquí al ganador, los principales nominados y los resultados de las categorías masculina y femenina, además de los otros premios de la gala.
¿Quién ganó el Balón de Oro masculino 2026?
Ganador: por anunciar.
La gala revelará quién sucede a Ousmane Dembélé, ganador de la edición de 2025. Entre los nominados de este año aparecen Harry Kane, Kylian Mbappé, Lamine Yamal, Lionel Messi, Rodri, Erling Haaland y Vinícius Júnior.
Nominados al Balón de Oro masculino 2026
La lista incluye también a Jude Bellingham, Lautaro Martínez, Luis Díaz, Bruno Fernandes, Achraf Hakimi, Fabián Ruiz, Vitinha y otros destacados futbolistas.
¿Quién ganó el Balón de Oro femenino 2026?
Ganadora: Alexia Putellas.
El premio femenino también se entregará en Londres. Alexia Putellas, Cata Coll, Clàudia Pina, Mariona Caldentey, Mapi León y Patri Guijarro figuran entre las futbolistas españolas mencionadas en la lista de candidatas.
Ganadores de los premios del Balón de Oro 2026
|Categoría
|Ganador / Ganadora
|Balón de Oro masculino
|Por anunciar
|Balón de Oro femenino
|Alexia Putellas
|Trofeo Gerd Müller masculino
|Harry Kane
|Trofeo Gerd Müller femenino
|Charlyn Corral
|Trofeo Kopa masculino
|Lamine Yamal
|Trofeo Kopa femenino
|Vicky López
|Trofeo Yashin masculino
|Unai Simón
|Trofeo Yashin femenino
|Catalina Coll
|Mejor entrenador del fútbol masculino
|Luis de la Fuente
|Mejor entrenador del fútbol femenino
|Pere Romeu
|Mejor club masculino
|París Saint-Germain
|Mejor club femenino
|Barcelona
|Premio Sócrates
|Bukayo Saka
Charlyn Corral conquista el trofeo Gerd Müller a la mejor delantera
La mexicana Charlyn Corral, del Pachuca, conquistó el trofeo Gerd Müller a la mejor delantera en la gala del Balón de Oro.
Corral anotó 42 goles en la temporada 2025-2026 solo con su club, a los que hay que sumar los once que añadió con la selección mexicana.
""Me encuentro muy feliz de estar aquí, ser la primera mexicana en recibir este reconocimiento. Me llena de orgullo. Sé que en mi país están haciendo las cosas muy bien. Estar aquí me llena de mucha satisfacción. Han sido muchos goles. Después de veinte años de carrera, hoy me doy cuenta que el trabajo, el esfuerzo y la disciplina han valido la pena. Cuando haces las cosas con el corazón todo vale la pena", dijo la jugadora mexicana.
Corral estuvo acompañada en el escenario al recoger el premio por Harry Kane, que se llevó el mismo galardón en categoría masculina.
Kane gana su segundo trofeo Gerd Müller
El delantero del Bayern de Múnich y de la selección inglesa, Harry Kane, ganó este lunes su segundo trofeo Gerd Müller, el primero en solitario, tras la impresionante campaña 2025-2026 que completó.
Entre club y selección, Kane anotó 73 goles, además de repartir ocho asistencias, unas cifras solo al alcance de Leo Messi en la campaña 2021-2022, cuando el astro argentino marcó 91 goles.
Kane se llevó la Bota de Oro europea gracias a los 36 goles que metió en la Bundesliga y que contribuyeron a que los bávaros conquistaran su segundo título consecutivo.
Con Inglaterra, Kane marcó seis goles en el Mundial, solo uno menos que Jude Bellingham, máximo goleador de los ingleses en el torneo. Algunos de ellos fueron muy valiosos, como los que logró ante República del Congo y México para ayudar a que Inglaterra avanzara de fase.
Kane sucede en el palmarés a Viktor Gyökeres y suma su segundo trofeo Gerd Müller, después del que compartió en 2024 junto a Kylian Mbappé.
El Paris Saint Germain repite como el mejor equipo del mundo
El Paris Saint Germain se proclamó este lunes el mejor equipo del mundo en la temporada 2025-2026 en la gala del Balón de Oro.
Los parisinos conquistaron la Ligue 1 y repitieron en la Champions League al vencer en la tanda de penaltis al Arsenal. Además, se llevaron la Supercopa Europea, la Supercopa francesa y la Copa Intercontinental
El premio fue recogido por Ousmane Dembelé, vencedor del Balón de Oro el año pasado, que no participó este lunes en la victoria de su equipo por 2-0 contra el Olympique de Lyon.
La victoria del PSG en este galardón fue sorprendente porque el Arsenal parecía el favorito y contaba con tres exjugadores sobre el escenario en el momento de la entrega del galardón. Sol Campbell y Patrick Vieira fueron los encargados de cantar el nombre del PSG, ante la mirada, además, de Thierry Henry, que ejerció de maestro de ceremonias de la gala.
Bukayo Saka se lleva el premio Sócrates por labores humanitarias
El futbolista del Arsenal Bukayo Saka recibió el premio Sócrates que reconoce labores humanitarias e iniciativas sociales.
Saka, que estuvo acompañado por la delegación del Arsenal junto a William Saliba, Mikel Arteta y David Raya, fue reconocido por su ayuda a los niños más necesitados de Ruanda.
Durante su discurso, el jugador leyó la historia de un niño de doce años de Ruanda que estuvo cerca de perder la vista y que ahora, gracias a la ayuda que ha recibido, sueña con ser profesor y puede ver la pizarra desde el fondo de la clase.
"Cada vez que tengo la oportunidad de ayudar a un niño es muy importante para mí. Trabajo mucho con mi familia y con mi asociación ayudando a los niños que no tienen las mismas oportunidades que nosotros. Dándoles de comer, ayudándoles con sus operaciones, lo que necesiten", dijo Saka.
Unai Simón, primer español en ganar el trofeo al mejor portero de la temporada
El portero Unai Simón, del Athletic Club y de la selección española, consiguió este lunes el trofeo que designa al mejor guardameta de la temporada en la gala del Balón de Oro.
Simón, que releva en el palmarés al italiano Gianluigi Donnarumma, conquistó la pasada temporada la Copa del Mundo encajando solo un gol en los ocho partidos disputados y llevándose el Guante de Oro de la competición.
El vasco es el primer portero en la historia de España en ganar este galardón, que se instauró en 2019 y que, desde entonces, han ganado Alisson Becker, Donnarumma en dos ocasiones, Thibaut Courtois y Emiliano Martínez, también en dos ocasiones.
Simón, que recibió el premio de las manos de Peter Schmeichel, ya fue segundo en este premio hace dos temporadas, en el mismo año en el que ganó la Eurocopa con España.
"Ha sido uno de los veranos más bonitos de nuestra vida", aseguró Simón en referencia a la conquista del mundo.
En Londres, el arquero estuvo acompañado por su familia y por una delegación del Athletic que incluye al presidente, Jon Uriarte, y el director deportivo, Mikel González. La intención del club es que José Ángel Iribar también estuviera presente, pero no se pudo hacer.
El seleccionador español Luis de la Fuente se hizo este lunes con el trofeo al mejor entrenador de la temporada pasada en la gala del Balón de Oro.
De la Fuente dirigió a España a la conquista de la Copa del Mundo, encajando un solo gol por el camino y batiendo a algunas de las mejores selecciones del mundo, incluyendo a Argentina, la vigente campeona, en la final.
El técnico español es el tercer galardonado con este premio después de Carlo Ancelotti, en 2024, y Luis Enrique, en 2025.
Ganador de una Liga de Naciones, una Eurocopa y una Copa del Mundo, recibió el premio de manos del entrenador español Rafa Benítez.
"Es un auténtico honor. Ya estar entre los nominados me hacía muy feliz. Felicito al resto de nominados, porque han hecho méritos suficientes para estar aquí. Este premio no es individual, lo entiendo como un colectivo. Un premio de muchos jugadores de los que están aquí. Es un privilegio entrenaros. Con todo el respeto, tengo el mejor cuerpo técnico del mundo", dijo De la Fuente, que también agradeció a la Federación Española la "confianza, tranquilidad y seguridad".
Se ha impuesto en las votaciones de los periodistas a Mikel Arteta, del Arsenal, Luis Enrique, del Paris Saint Germain, Unai Emery, del Aston Villa, y Vincent Kompany, del Bayern de Múnich.
El español Pere Romeu, del Barcelona femenino, fue galardonado este lunes con el premio Johan Cruyff a mejor entrenador del año.
Romeu ganó el triplete, con la Liga Española, la Copa de la Reina, la Champions League, además de la Supercopa de España
Vicky López gana el Koppa femenino
La futbolista del Barcelona y de la selección española Vicky López se hizo por segundo año consecutivo con el trofeo Kopa, que premia a la mejor jugadora sub-21 del mundo.
La madrileña, autora de nueve tantos la temporada pasada, ganó el triplete, con la Liga Española, la Copa de la Reina y la Liga de Campeones, además de la Supercopa española.
A nivel internacional, participó en la Liga de Naciones que España conquistó en la final contra Alemania.
Vicky López es la dominadora de este premio, al haberlo ganado en las dos ediciones en las que se ha concedido.
"Quiero agradecer a France Football por concederme este premio un año más. Estoy muy agradecida por ello. Esto no sería posible sin mis compañeras en el Barcelona y en la selección. Especialmente le agradezco esto a mi madre, que ya no está conmigo, pero te siento en cada paso que doy. Gracias por enseñarme a luchar y a no rendirme nunca", dijo López después de recibir el premio de la exjugadora del Barcelona y ahora en el Chelsea Lucy Bronze.
Lamine Yamal gana el premio Kopa
Lamine Yamal, futbolista del Barcelona y de la selección española, conquistó este lunes su tercer premio Kopa.
El ganador de la Liga Española con el Barcelona y del Mundial con España ganó por tercer año consecutivo el galardón que premia al mejor sub-21 del mundo.
¡Llegó el día de conocer a los ganadores del Balón de Oro 2026! El London Palladium de Londres se viste de gala este lunes 26 de octubre para recibir a las principales figuras del fútbol mundial en una de las ceremonias más esperadas de la temporada. Kylian Mbappé, Harry Kane, Lamine Yamal, Ousmane Dembélé y Michael Olise figuran entre los nombres que concentran la atención en la carrera por el máximo reconocimiento individual del fútbol.
A través de este live blog, te contaremos EN VIVO y EN DIRECTO todos los detalles de la ceremonia: la llegada de las estrellas, los momentos más destacados de la alfombra roja, las declaraciones de los protagonistas, los resultados de las categorías y, por supuesto, el nombre del ganador del Balón de Oro masculino. Sigue con nosotros la gala minuto a minuto para no perderte ninguna novedad desde Londres. ¡Comenzamos!
¿Cuándo y dónde se entrega el Balón de Oro 2026?
La ceremonia se celebrará el lunes 26 de octubre en el London Palladium, en Londres. Será la primera vez que la gala se organice en la capital británica desde la creación del premio en 1956.
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Alexia conquista su tercer Balón de Oro
La española Alexia Putellas, jugadora del London City Lionesses, conquistó este lunes su tercer Balón de Oro.
La atacante, ex del Barcelona, añadió a su palmarés su tercer entorchado después de los que consiguió en 2021 y 2022, y rompe el dominio de Aitana Bonmatí, que se había llevado los tres anteriores.
Putellas, que no estuvo en la terna el curso pasado debido a una lesión que le apartó la mayor parte de la temporada, ha vuelto a coronarse como la mejor en una temporada en la que marcó veinte goles y aportó catorce asistencias. Antes de firmar el traspaso al London City Lionesses, la futbolista ganó el triplete nacional con el Barcelona, liga, Copa de la Reina y Supercopa, además de la Champions League, en la que las blaugrana derrotaron al Olympque de Lyon en la final.
Con España, Alexia participó en la victoria en la Liga de Naciones.
A nivel individual, fue designada mejor jugadora de Europa por la UEFA, incluida en el once ideal de la Champions y mejor jugadora de la Liga de Naciones.
Este es el sexto Balón de Oro para España, absoluta dominadora del galardón. Desde que se empezó a entregar en 2018, solo ha habido cuatro ganadoras, Alexia, Aitana, Ada Hegerberg y Megan Rapinoe.