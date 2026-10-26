El Balón de Oro es uno de los premios más importantes que puede recibir un futbolista a lo largo de su carrera profesional, pero existe otro reconocimiento todavía más exclusivo. Se trata del Súper Balón de Oro, un galardón que hasta la fecha solo ha tenido un ganador y que con el paso de los años ha vuelto a ser mencionado en más de una ocasión por los amantes del fútbol. Con Lionel Messi y Cristiano Ronaldo como protagonistas de una época histórica, muchos se preguntan si alguno de los dos podría convertirse en el próximo ganador.

La diferencia con el Balón de Oro tradicional, el Súper Balón de Oro no se entrega durante cada temporada. Fue creado por la revista francesa France Football para distinguir una trayectoria extraordinaria y reconocer al mejor futbolista de un periodo de tres décadas. Desde 1989, año en el que se llevó a cabo su primera edición, no se ha vuelto a entregar este premio.

¿Cómo nació el Súper Balón de Oro y quién fue su único ganador?

La historia comenzó en diciembre de 1989, cuando France Football decidió organizar una elección especial entre grandes figuras que ya habían conquistado el Balón de Oro en más de una ocasión. Para definir al ganador participaron los lectores de la revista, un jurado especializado y antiguos vencedores del tradicional galardón. El objetivo era elegir al futbolista más destacado de los 30 años anteriores.

Entre los candidatos aparecieron nombres históricos como Johan Cruyff, Michel Platini, Franz Beckenbauer, Kevin Keegan y Karl-Heinz Rummenigge. La competencia reunió a varias leyendas del fútbol europeo, aunque figuras como Pelé y Diego Maradona quedaron fuera debido a las restricciones de nacionalidad que tenía el Balón de Oro en aquella época.

Finalmente, Alfredo Di Stéfano fue elegido como el primer y único ganador del Súper Balón de Oro. El argentino, nacionalizado español, superó en la votación a Johan Cruyff, que terminó segundo, y Michel Platini, que ocupó el tercer lugar. Su legado en el Real Madrid, donde conquistó cinco Copas de Europa consecutivas y dos Balones de Oro, fue determinante para recibir el reconocimiento.

El trofeo también tiene una historia particular. Durante varios años estuvo exhibido en el museo del Real Madrid, hasta que la familia de Di Stéfano decidió subastarlo en 2021. La pieza fue adquirida por un comprador anónimo por una cifra superior a los 200 mil euros. Desde entonces, su ubicación no se conoce públicamente.

Alfredo Di Stefano ha sido el único ganador del Súper Balón de Oro. (Foto: Real Madrid)

¿Messi, Cristiano Ronaldo o quiénes podrían ganar el próximo Súper Balón de Oro?

Si France Football decidiera recuperar el premio, Lionel Messi sería uno de los principales favoritos. El argentino cuenta ocho Balones de Oro –está entre los nominados al premio del 2026 que se entregará este 26 de octubre–, ganó el Mundial de Qatar 2022 y conquistó numerosos títulos con Barcelona y la Selección de Argentina. Sus números y su influencia en el fútbol durante las últimas dos décadas lo convierten en un candidato difícil de superar.

Cristiano Ronaldo también tendría argumentos para competir por el reconocimiento. El portugués ganó cinco Balones de Oro, cinco Champions League y la Eurocopa 2016 con su selección. Además, su capacidad goleadora y su vigencia durante tantos años lo colocan entre los futbolistas más importantes de la historia. Otros nombres que podrían entrar en una discusión de este tipo son Ronaldo Nazário, Zinedine Zidane y Ronaldinho.

¿Cuándo se volverá a entregar el Súper Balón de Oro?

En los últimos meses surgieron versiones sobre una posible segunda edición en 2029, cuando se cumplirían 40 años de la entrega a Di Stéfano. Sin embargo, France Football no ha confirmado que el premio vaya a regresar. Incluso, la organización aclaró recientemente que el Balón de Oro de Todos los Tiempos (BOAT), una votación popular entre aficionados, no tiene relación con el Súper Balón de Oro.

Cristiano Ronaldo y Lionel Messi son los principales candidatos para ganar el Super Balón de Oro si se vuelve a entregar en un futuro. (Foto: AFP)

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