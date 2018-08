Rayo Vallecano regresó con ganas a La Liga Santander ; sin embargo, se estampó con una dura realidad. El equipo de Luis Advíncula lleva perdiendo dos partidos en el torneo español. Sí, dos, debido a que cayó 4-1 ante Sevilla y su estadio está en pésimas condiciones.

Rayo Vallecano ha presentado uno de los peores escenarios deportivos en España en mucho tiempo. Con poca seguridad que ha provocado la caída de un menor, andamios en la zona de los ingresos y cientos de quejas en Twitter en el que los usuarios aseguran que las estructuras del recinto se mueven y no por el gran aliento de la barra.

El usuario en Twitter Darío Collado reveló que su hijo sufrió una caída por un espacio entre una valla de seguridad y el piso del estadio de Rayo Vallecano que lo llevó a una zona llena de desmonte, restos de plásticos, aluminios y rollos de pasto síntetico. Felizmente el caso no llegó a mayores.

Twitter Twitter Twitter

Pero eso no fue todo. Los baños del Campo Deportivo de Vallecas no tenían agua y el olor era insoportable para los asistentes que no podían ni miccionar. Sin duda un autogol del cuadro madridista que de esta forma marcó su regreso a la Primera División.

Aún no hay ningún pronunciamiento oficial sobre alguna sanción o llamado de atención al club que le impida jugar su próximo partido de local en dicho escenario.