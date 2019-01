Real Madrid – Sevilla EN VIVO por LaLiga Santander 2019 EN DIRECTO vía DirecTV y beIN Sports

LaLiga Santander 2018 – 2019 | Real Madrid y Sevilla chocan EN VIVO EN DIRECTO ONLINE TV este sábado 19 de enero por la fecha 20 la liga de fútbol en España , este partido que se llevará a cabo en el estadio Santiago Bernabéu de la localidad de Madrid (España). El partido está programado para las 10 y 15 de la mañana (hora peruana y 04:15 p.m. en España) y será transmitido para toda América Latina a través de la señal de DirecTV y beIN Sports si estás en España. A continuación te contamos todos los detalles del partido.

Cabe mencionar que en LaLiga Santander 2019 , el cuadro merengue del Real Madrid viene de un triunfo ajustado sobre el Betis por 2-1 en el Benito Villamarin y se ubica en el cuarto puesto de la tabla de posiciones con 33 puntos a 10 del líder Barcelona. Mientras que el Sevilla llega de una derrota en el San Mamés por 2-0 ante el Athletic Club.

¿A qué hora se juega Real Madrid vs. Sevilla EN VIVO y EN DIRECTO por LaLiga Santander 2019?

Perú | 10:15 a.m. | DirecTV Sports

España | 04:15 p.m. | beIN Sports

Colombia | 10:15 a.m. | DirecTV Sports

Ecuador | 10:15 a.m. | DirecTV Sports

Argentina | 12:15 p.m. | DirecTV Sports

Uruguay | 12:15 p.m. | DirecTV Sports

México | 9:15 a.m. | Sky Sports

Islas Canarias | 03:15 p.m. | beIN Sports



¿Cómo y en qué canales de TV puedo ver el partido entre el Real Madrid y el Sevilla EN VIVO y EN DIRECTO?

El partido de la fecha 20 entre el Real Madrid vs. Sevilla por LaLiga Santander 2018-2019 será transmitido por DirecTV para Latinoamérica, Sky Sports en México y beIN Sports si estas en España.



¿Cómo ver el Real Madrid vs. Sevilla EN VIVO ONLINE GRATIS por Internet?

Podrás disfrutar el minuto a minuto del Real Madrid vs. Sevilla a través de la web de Depor.com, donde podrás ver las mejores jugadas, los goles, polémicas y todas las incidencias de este partido por la fecha 20 de LaLiga Santander 2018 -2019

Real Madrid – Sevilla : ¿Cuáles serían las probables alineaciones?

Real Madrid : Thibaut Courtois, Dani Carvajal, Raphael Varane, Sergio Ramos, Marcelo, Luka Modric, Casemiro, Dani Ceballos; Lucas Vázquez, Karim Benzema y Vinicius Junior.



Sevilla : Tomas Vaclík, Daniel Carriço, Simon Kjaer, Sergi Gómez; Jesús Navas, Pablo Sarabia, Éver Banega, Franco Vázquez, Sergio Escudero, Wissam Ben Yedder y André Silva.



