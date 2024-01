Chile vs. Argentina chocan este martes 30 de enero, por la cuarta fecha del Grupo B del Preolímpico Sub-23. El juego comienza desde las 6:00 p.m. (hora peruana), bajo la transmisión de los canales DSports (DIRECTV) y TVN para todos los países de América Latina. Revisa en Depor toda la información de este choque de selecciones que promete ser de infarto en búsqueda de los 3 puntos. ¡No te lo puedes perder!

Sorpresa total fue el triunfo que consiguió la selección chilena Sub 23 ante Uruguay de Marcelo Bielsa, sobre todo tras caer en el debut con Perú (perdió 1-0). Con una victoria trabajada y donde la defensa vio su mejor cara, el cuadro de Nicolás Córdova ahora tiene un desafío mucho más difícil, Argentina.

El elenco albiceleste tiene un viejo conocido como lo es Pablo Solari, figura de Colo Colo y que dio el gran salto a River Plate. Los argentinos están segundos con cuatro puntos en el Grupo, a uno de distancia de Chile, por lo que se hace clave ganar este encuentro.

Y es que la Roja tiene que quedar en el primer o segundo puesto para clasificar a la siguiente ronda y hoy es tercera, con solo el duelo ante la Albiceleste y el puntero Paraguay en el camino.

¿A qué hora comienza Chile vs. Argentina por el Preolímpico Sub-23?

El enfrentamiento entre Chile vs. Argentina por el Grupo B está programado para el martes 30 de enero y dará inicio a las 6:00 p.m. (hora de Colombia y Perú). No obstante, es importante tener en cuenta que el horario puede variar según el país en el que te encuentres. Por ejemplo, si estás en Bolivia y Venezuela, el partido comenzará a las 7:00 p.m. En Brasil y Argentina, el inicio está programado para las 8:00 p.m.

¿Dónde ver Chile vs. Argentina por el Preolímpico Sub-23?

Si no quieres perderte el encuentro entre Chile vs. Argentina, puedes sintonizarlo a través de DSports (DIRECTV) y TVN en la mayoría de países de Latinoamérica. Asimismo, recomendamos no buscarlo en Fútbol Libre TV, una señal pirata. Recuerda que en Depor te mantendremos al tanto de este encuentro y otros. ¡No te lo pierdas!





