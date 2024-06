¿A qué hora juegan y dónde ver Alemania vs. Escocia ? Seguramente estas son preguntas que te hagas si quieres saber información sobre el primer encuentro de esta Eurocopa 2024, que se disputará este viernes 14 de junio desde el Allianz Arena de la ciudad de Múnich. Aquí encontrarás todos los detalles de este partido, para que puedas ver la transmisión minuto a minuto en el debut de los teutones ante su gente, que van por su décimo cuarta participación en el torneo y son los máximos campeones en su historia con 3 títulos (le siguen España e Italia con 2 trofeos cada uno).

¿A qué hora juega Alemania vs. Escocia por Eurocopa 2024?

El partido inaugural de la Eurocopa 2024 entre Alemania vs. Escocia iniciará a partir de las 2:00 p.m. (hora de Perú y Colombia). Este es uno de los 3 horarios que va a tener el certamen a disputarse en tierras teutonas y que arranca desde el viernes 14 de junio con este único encuentro, en donde los alemanes buscarán arrancar con el pie derecho con un triunfo ante su gente. Aquí te dejamos con más horarios en el mundo para ver el partido.

México: 1:00 p.m.

España: 9:00 p.m.

Argentina: 4:00 p.m.

Chile: 3:00 p.m.

Uruguay: 4:00 p.m.

Venezuela: 3:00 p.m.

Bolivia: 3:00 p.m.

Paraguay: 3:00 p.m.

Ecuador: 2:00 p.m.

Centroamérica: 1:00 p.m.

¿A qué hora ver Alemania vs. Escocia desde los Estados Unidos?

La transmisión del partido de Alemania vs. Escocia podrás disfrutarla a partir de las 3:00 p.m. horario Tiempo del Este. Por lo tanto, si vives en Miami, por ejemplo, este es el horario de inicio pactado para el encuentro inaugural de la Eurocopa 2024. Mira aquí más horarios en los Estados Unidos para que puedas ver el juego.

Alemania vs. Escocia: horarios en USA Ciudades de Estados Unidos ET 3:00 p.m. Virginia Occidental, Velmont, Tennessee (EST), Carolina del Sur, Rhode Island, Pensilvania, Ohio, Carolina del Norte, Nueva York, Nueva Jersey, Nuevo Hampshire, Michigan (EST), Massachusetts, Maryland, Maine, Kentucky (EST), Indiana (EST), Georgia, Florida (EST), Distrito de Columbia, Delaware y Connecticut. CT 2:00 p.m. Wisconsin, Texas (Mayoría de estados), Tennessee (CST), Dakota del Sur (CST), Oklahoma, Dakota del Norte (CST), Nebraska (CST), Minnesota, Mississippi, Misuri, Michigan (CST), Kentucky (CST), Kansas (CST), Iowa, Indiana (CST), Illinois, Florida (CST), Arkansas y Alabama. MT 1:00 p.m. Wyoming, Utah, Texas (El Paso y Hudspeth), Dakota del Sur (MST), Oregón (MST), Dakota del Norte (MST), Nuevo México, Nevada (MST), Nebraska (MST), Montana, Kansas (MST), Idaho (MST), Colorado y Arizona. PT 12:00 p.m. Washington, Oregón (PST), Nuevo HamWashington, Oregón (PST), Nuevo Hampshire, Nevada (PST), Idaho (PST) y California.pshire, Nevada (PST), Idaho (PST) y California.

¿En qué canales ver Alemania vs. Escocia en vivo?

Los canales de TV que van a pasar el partido de Alemania vs. Escocia serán ESPN en Latinoamérica, La 1 de RTVE en España y vía TUDN o Canal 5 en México , que será de los pocos países que va a transmitir el certamen en señal abierta. Según tu ubicación, elige tu canal de preferencia para ver el encuentro.

¿Dónde ver online Alemania vs. Escocia?

En Latinoamérica

Star Plus es la plataforma de streaming digital que retransmitirá el partido entre Alemania vs. Escocia en lo que será este primer partido de la Eurocopa 2024 y pasará todos los partidos de dicha competición. Para comprar Star Plus, descarga la aplicación en cualquier dispositivo móvil, TV o PC, selecciona la opción ‘Suscríbete ahora’ y procede con el pago. En México, esta suscripción cuesta 219 pesos mensuales o 2,000 pesos al año. De esta manera podrás vivir todos los partidos de este apasionante campeonato que se disputa en suelo alemán.

En España

Para ver online la transmisión de Alemania vs. Escocia podrás ingresar a la página web oficial de La 1 y ver en directo todo el contenido de la Eurocopa 2024. Cabe destacar que debes seguir las instrucciones para poder registrarte y visualizar el partido.

En México

Si vives en México, la transmisión online de Alemania vs. Escocia será a través de Canal 5 que en su página web va a transmitir su señal en vivo o también puedes descargar la app de ViX Premium para ver minuto a minuto el partido.

