Vive la jornada final de la fase de grupos de la Eurocopa 2024. Este lunes 24 de junio, España vs. Albania se verán las caras desde el ESPIRIT Arena de la ciudad de Düsseldorf, en la Jornada 3 del certamen. ¿A qué hora juegan y en qué canales ver la transmisión? Consulta aquí esta información y todos los detalles para ver el partido desde Perú, Colombia, México o Estados Unidos, donde hay mucho interés por la participación de La Roja en el certamen, que se encuentra como sólido líder con 6 de 6 en el Grupo B.

España viene de derrotar por 1-0 a Italia y encadenó su segundo triunfo al hilo, luego de la goleada que le propició a Croacia en el debut hace una semana. Por su parte, la selección de Albania empató en la fecha pasada ante Croacia y sumó su primer punto en esta Euro 2024. Aún con chances de clasificar, los albaneses deben obtener sí o sí un triunfo para aspirar a una clasificación en el segundo lugar o como mejor tercero.

¿A qué hora juegan España vs. Albania?

Puedes ver el partido de España vs. Albania a partir de las 2:00 p.m. de Perú y Colombia, 9:00 p.m. de España o 1:00 p.m. de México. Este es el horario que se ha pactado para que se dispute el cierre de la tercera jornada de la fase de grupos en el Grupo B de la Eurocopa 2024.

¿A qué hora ver el partido España vs. Albania desde Estados Unidos?

Si vives en los Estados Unidos, la transmisión del partido de España vs. Albania iniciará a partir de las 3:00 p.m. Tiempo del Este . Pero eso no es todo, porque aquí te dejamos con más horarios en USA para que puedas ver el encuentro.

Horario España vs. Albania Ciudades en Estados Unidos 12:00 p.m. (PT) Washington, Oregón (PST), Nuevo Hampshire, Nevada (PST), Idaho (PST) y California. 1:00 p.m. (MT) Wyoming, Utah, Texas (El Paso y Hudspeth), Dakota del Sur (MST), Oregón (MST), Dakota del Norte (MST), Nuevo México, Nevada (MST), Nebraska (MST), Montana, Kansas (MST), Idaho (MST), Colorado y Arizona. 2:00 p.m. (CT) Wisconsin, Texas (Mayoría de estados), Tennessee (CST), Dakota del Sur (CST), Oklahoma, Dakota del Norte (CST), Nebraska (CST), Minnesota, Mississippi, Misuri, Michigan (CST), Kentucky (CST), Kansas (CST), Iowa, Indiana (CST), Illinois, Florida (CST), Arkansas y Alabama. 3:00 p.m. (ET) Virginia Occidental, Vermont, Tennessee (EST), Carolina del Sur, Rhode Island, Pensilvania, Ohio, Carolina del Norte, Nueva York, Nueva Jersey, Nuevo Hampshire, Michigan (EST), Massachusetts, Maryland, Maine, Kentucky (EST), Indiana (EST), Georgia, Florida (EST), Distrito de Columbia, Delaware y Connecticut.

¿En qué canal ver España vs. Albania en Latinoamérica?

Mira la transmisión de España vs. Albania a través de ESPN o Star Plus si vives en países como Perú, Argentina, Chile, Ecuador, Colombia, Venezuela o desde cualquier país de Centroamérica, para que no te pierdas el minuto a minuto de este partido por la Eurocopa 2024.

¿En qué canal ver España vs. Albania desde México?

Si quieres ver desde México el partido de España vs. Albania deberás hacerlo por la señal de SKY Sports HD , que viene transmitiendo todos los partidos de esta Eurocopa 2024.

¿En qué canal ver España vs. Albania desde Estados Unidos?

Mira el partido de España vs. Albania en los Estados Unidos por los canales de Fox Sports USA English, fubo TV, VIX .