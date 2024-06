Último partido de la fase de grupos en esta Eurocopa 2024 para ambas escuadras. La Selección de España chocará ante su similar de Albania este lunes 24 de junio a partir de las 9:00 p.m. (de Madrid) en lo que será la tercera fecha del certamen. La Roja, ya clasificada a la siguiente instancia (cuartos de final), buscará asegurar su plaza en el primer lugar y solo le basta un empate para conseguirlo. Por su parte, Albania irá por el milagro ante los españoles y necesitan del triunfo sí o sí para tentar la clasificación, sea en el segundo lugar o como un mejor tercero. Sigue aquí la transmisión del partido.

¿A qué hora juega España vs. Albania por Euro 2024?

El encuentro de España vs. Albania iniciará a partir de las 9:00 p.m. hora de España, 1:00 p.m. de México o 3:00 p.m. (Tiempo del Este). Este es el horario de inicio pactado para el encuentro de la última jornada de la fase de grupos de la Eurocopa 2024, en donde La Roja ya está en la siguiente fase del torneo, pero buscará asegurar el primer lugar.

España vs. Albania: horarios en el mundo

Conoce aquí cuáles son los diversos horarios en el mundo para que puedas seguir la transmisión de España vs. Albania de la Jornada 3 en la Eurocopa 2024. Sigue el partido desde donde estés y mira aquí el minuto a minuto.

Perú: 2:00 p.m.

Colombia: 2:00 p.m.

Ecuador: 2:00 p.m.

Argentina: 4:00 p.m.

Uruguay: 4:00 p.m.

Chile: 3:00 p.m.

Paraguay: 3:00 p.m.

Bolivia: 3:00 p.m.

Venezuela: 3:00 p.m.

Centroamérica: 1:00 p.m.

¿En qué canales ver España vs. Albania en directo?

Si te encuentras en Latinoamérica, mira el partido de España vs. Albania en directo a través de ESPN, por la señal de SKY Sports HD en México o a través de La 2 TVE Teledeporte en España . Estos son los canales de transmisión en donde podrás ver el partido de la tercera jornada de la Eurocopa 2024.

¿Dónde ver online España vs. Albania de la Euro 2024?

La principal plataforma para ver España vs. Albania online será RTVE Play para el territorio español y a través de Star Plus en Latinoamérica. Estas son las opciones de streaming que tendrás disponibles para no perderte este encuentro de La Roja en la última jornada de la fase de grupos de la Euro 2024.

España vs. Albania: posibles alineaciones

Posible XI de España: Unai Simón; Grimaldo, Vivian, Nacho, Navas; Baena, Zubimendi, Merino; Olmo, Oyarzabal y Ferran.

Posible XI de Albania: Strakosha; Mitaj, Djimsiti, Ajeti, Hysaj; Asllani, Ramadani; Bajrami, Laci, Asani; y Manaj.

España vs. Albania: predicciones del partido

Si eres un seguidor de las apuestas, en las casas más importantes viene marcando una cuota de 1.38 para el triunfo de España, 4.75 un empate y 8.50 el triunfo de Albania. El claro favorito a llevarse el partido es la selección de España, aunque esto podría no reflejarse en el papel dado que pueden jugar con un equipo totalmente alternativo, pues ya están clasificados a la siguiente ronda y difícilmente les quiten el primer lugar (Italia tendría que golear a Croacia).