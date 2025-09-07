Desde el Estadio Municipal El Alto, Bolivia vs Brasil se enfrentan por la fecha 18 de las Eliminatorias 2026. ¿En qué canal ver y a qué hora juegan este partido? La transmisión estará a cargo de Movistar Deportes, a través de su canal oficial de YouTube. Asimismo, el duelo está programado para las 6:30 p.m., según el horario de Perú, Colombia y Ecuador; con una hora más en países como Chile, Bolivia y Venezuela; y con dos horas más en Argentina, Paraguay, Brasil y Uruguay.

Bolivia tiene una última chance de conseguir una clasificación al Mundial del 2026, con la goleada que le propinó Colombia no pudo revertir la diferencia que tiene con Venezuela, pero espera aprovechar su altura para sumar puntos de local y superar a la ‘canarinha’.

Por su parte, Brasil tiene comprado el cupo para la próxima cita mundialista, cerrará su participación en este proceso clasificatorio a más de 4000 metros de altura, pero con la confianza de que con Carlo Ancelotti seguirán marcando esta nueva etapa que viene de menos a más, encontrando piezas que funcionen en el esquema.

¿A qué hora se juega Bolivia vs Brasil en Bolivia?

En Ecuador, el partido Bolivia vs Brasil se disputará a las 7:30 de la noche, por las Eliminatorias 2026.

¿A qué hora se juega Bolivia vs Brasil en Brasil?

De acuerdo a la programación de la Conmebol, el partido entre Bolivia vs Brasil está pactado para disputarse este martes 9 de setiembre a partir de las 8:30 p.m. Este compromiso corresponde a la fecha 18 de las Eliminatorias 2026.

¿A qué hora se juega Bolivia vs Brasil en Perú?

En el Perú, el partido Bolivia vs Brasil se programó para las 6:30 p.m. Los hinchas bolivianos y brasileños en territorio peruano podrán conectarse a esa hora para ver el compromiso.

¿En qué canales ver Bolivia vs Brasil en Bolivia?

En Bolivia, el duelo entre Bolivia vs Brasil, por la jornada 18 de las Eliminatorias 2026, será transmitido a través de Tigo Sports, TUVES, XDigital, AXS, señales disponibles en todo el territorio boliviano.

¿En qué canales ver Bolivia vs Brasil en Brasil?

Si estás en suelo brasileño, el partido entre Bolivia vs Brasil se transmitirá en Globo y SportTV.

¿En qué canales ver Bolivia vs Brasil en Perú?

Si estás en suelo peruano, podrás seguir la transmisión del partido Bolivia vs Brasil mediante la señal de Movistar Deportes, a través de su canal oficial de YouTube.

¿En qué canales ver Bolivia vs Brasil en Internet?

Para ver el partido Bolivia vs Brasil de manera oficial por Internet, deberás tener acceso a una cuenta en Youtube y así conectarte al canal de Movistar Deportes.

