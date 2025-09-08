Este martes, Chile vs Uruguay se enfrentan en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos, por la fecha 18 de las Eliminatorias 2026. ¿En qué canal ver y a qué hora juegan este partido? La transmisión estará a cargo de Movistar Eventos 2, señal disponible en los canales 11 y 711 HD de Movistar TV, además de su versión en streaming en la plataforma virtual Movistar TV App. Asimismo, el duelo está programado para las 6:00 p.m., según el horario de Perú, Colombia y Ecuador; con una hora más en países como Chile, Bolivia y Venezuela; y con dos horas más en Argentina, Paraguay, Brasil y Uruguay.

Chile, ya eliminado tras caer 3 a 0 como visitante contra Brasil, tiene diez puntos en la tabla de posiciones de las Eliminatorias. Ahora, solo juegan para completar el calendario y empezar a pensar en el próximo proceso eliminatorio.

Por otro lado, Uruguay llega a este cotejo tras golear por 3-0 a Perú, resultado que lo deja clasificado a la Copa del Mundo 2026. Y de cara al duelo ante La Roja, los charrúas buscarán conseguir el segundo lugar.

¿A qué hora se juega Chile vs Uruguay en Chile?

En Chile, el partido Chile vs Uruguay se disputará a las 8:30 de la noche, por las Eliminatorias 2026.

¿A qué hora se juega Chile vs Uruguay en Uruguay?

De acuerdo a la programación de la CONMEBOL, el partido entre Chile vs Uruguay está pactado para disputarse este martes 9 de setiembre a partir de las 8:30 p.m. desde el Estadio Nacional de Chile. Este compromiso corresponde a la fecha 18 de las Eliminatorias 2026.

¿A qué hora se juega Chile vs Uruguay en Perú?

En el Perú, el partido Chile vs Uruguay se programó para las 6:30 p.m. Los hinchas chilenos y uruguayos en territorio peruano podrán conectarse a esa hora para ver el compromiso.

¿En qué canales ver Chile vs Uruguay en Chile?

En Chile, el duelo entre Chile vs Uruguay, por la jornada 18 de las Eliminatorias 2026, será transmitido a través de Chilevisión, MiCHV, ESPN, señales disponibles en todo el territorio chileno. Además, lo podrás ver por la plataforma de streaming Disney Plus.

¿En qué canales ver Chile vs Uruguay en Uruguay?

Si estás en suelo uruguayo, el partido entre Chile vs Uruguay se transmitirá en AUFTV, AntelTV y DSports. Asimismo, podrás seguir todos los detalles de este compromiso en vivo mediante la plataforma de streaming DGO.

¿En qué canales ver Chile vs Uruguay en Perú?

Si estás en suelo peruano, podrás seguir la transmisión del partido Chile vs Uruguay mediante la señal de Movistar Deportes, en el canal Movistar Eventos 2, así como su respectiva plataforma de streaming Movistar TV App.

¿En qué canales ver Chile vs Uruguay en Internet?

Para ver el partido Chile vs Uruguay de manera oficial por Internet, deberás tener acceso a una cuenta de Movistar TV App.

TE PUEDE INTERESAR