Este martes, Ecuador vs Argentina se enfrentan en el Estadio Monumental Banco Pichincha, por la fecha 18 de las Eliminatorias 2026. ¿En qué canal ver y a qué hora juegan este partido? La transmisión estará a cargo de Movistar Eventos 1, señal disponible en los canales 01 y 701 HD de Movistar TV, además de su versión en streaming en la plataforma virtual Movistar TV App. Asimismo, el duelo está programado para las 6:00 p.m., según el horario de Perú, Colombia y Ecuador; con una hora más en países como Chile, Bolivia y Venezuela; y con dos horas más en Argentina, Paraguay, Brasil y Uruguay.

Ecuador llega de 4 empates consecutivos sin poder sumar goles, todos con el mismo resultado de 0-0 como con Paraguay en Asunción. Si bien, ya están clasificados al mundial, lo que buscan con Becaccece es un equipo más competitivo ofensivamente hablando, por lo que de locales sellarán su último compromiso.

Por su parte, Argentina ya tiene también comprado el cupo para la próxima cita mundialista, en Buenos Aires cumplieron con su tarea de golear a Venezuela despidiendo a Lionel Messi junto a toda su gente. Se mantiene como líder en la tabla de posiciones, con solo 9 goles en contra, el arco menos más batido.

¿A qué hora se juega Ecuador vs Argentina en Ecuador?

En Ecuador, el partido Ecuador vs Argentina se disputará a las 6:00 de la noche, por las Eliminatorias 2026.

¿A qué hora se juega Ecuador vs Argentina en Argentina?

De acuerdo a la programación de la Conmebol, el partido entre Ecuador vs Argentina está pactado para disputarse este martes 9 de setiembre a partir de las 8:00 p.m. desde el Estadio Monumental Banco Pichincha. Este compromiso corresponde a la fecha 18 de las Eliminatorias 2026.

¿A qué hora se juega Ecuador vs Argentina en Perú?

En el Perú, el partido Ecuador vs Argentina se programó para las 6:00 p.m. Los hinchas argentinos y ecuatorianos en territorio peruano podrán conectarse a esa hora para ver el compromiso.

¿En qué canales ver Ecuador vs Argentina en Ecuador?

En Venezuela, el duelo entre Ecuador vs Argentina, por la jornada 18 de las Eliminatorias 2026, será transmitido a través de El Canal del Fútbol, Zapping Sports y Teleamazonas, señales disponibles en todo el territorio ecuador.

¿En qué canales ver Ecuador vs Argentina en Argentina?

Si estás en suelo argentino, el partido entre Ecuador vs Argentina se transmitirá en Telefe y TyC Sports. Asimismo, podrás seguir todos los detalles de este compromiso en vivo mediante la plataforma de streaming TyC Sports Play.

¿En qué canales ver Ecuador vs Argentina en Perú?

Si estás en suelo peruano, podrás seguir la transmisión del partido Ecuador vs Argentina mediante la señal de Movistar Deportes, en el canal Movistar Eventos 1, así como su respectiva plataforma de streaming Movistar TV App.

¿En qué canales ver Ecuador vs Argentina en Internet?

Para ver el partido Ecuador vs Argentina de manera oficial por Internet, deberás tener acceso a una cuenta de Movistar TV App.

