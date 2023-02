De acuerdo un reciente informe de un medio francés, Achraf Hakimi, seleccionado de Marruecos, está siendo investigado por presunto abuso sexual. Una joven acudió a la comisaría, el pasado fin de semana, y afirmó que el jugador del Paris Saint-Germain la había “violado”, aunque no tenía intención de presentar una denuncia formal, sino de declarar haber sido víctima del ataque.

En línea con información de ‘Le Parisien’, los policías judiciales alertaron a la fiscalía luego de escuchar el testimonio de la demandante debido a la “gravedad” y “notoriedad” del supuesto autor del delito. Como resultado, las autoridades locales han iniciado una investigación de oficio.

Según los informes reportados hasta la fecha, el contacto entre la juvenil y el individuo habría comenzado en Instagram el lunes 16 de enero. Sin embargo, no fue hasta el sábado pasado que la denunciante acudió al domicilio del jugador, en las afueras de la capital francesa, en un viaje de Uber pagado por él.

Conforme a lo narrado por la presunta víctima, una vez en la casa de Hakimi, este la besó y la tocó sin su consentimiento, antes de cometer abuso sexual. La querellante afirma que logró zafarse con una patada y contactó a una amiga por el servicio de mensajería (SMS) para que la fuera a buscar.

Al respecto, los fiscales del caso, de la jurisdicción de Nanterre, contactados por la agencia ‘AFP’, no hicieron comentarios sobre el asunto en cuestión y lamentaron que algunos medios de comunicación ya hayan publicado datos que dificultan las pesquisas necesarias para esclarecer la verdad.

En tanto, el entorno de Hakimi, en diálogo con el informativo ‘AS’, rechaza las acusaciones y aseguran que el deportista no está preocupado por la diligencia abierta. El defensa, por su parte, asistió este lunes a la gala de los premios The Best organizada por la FIFA en París,