Aílton Gonçalves da Silva, el carismático “Toro” que conquistó Alemania con su potencia y goles inolvidables, ha decidido abrir su corazón para relatar uno de los episodios más amargos de su carrera fuera de las canchas. A solo meses de que inicie la cita mundialista de 2026, el histórico exdelantero del Werder Bremen no solo se mantiene vigente como embajador del club donde alcanzó la gloria, sino que hoy disfruta de una tranquilidad que le permite recordar con frialdad la extorsión que sufrió por parte de un representante. Aquella lucha por recuperar su trofeo de máximo goleador de la Bundesliga 2003/04 marcó un antes y un después en su vida, evidenciando los peligros a los que se exponen los futbolistas cuando confían en las personas equivocadas.

El conflicto se originó en 2006, coincidiendo con su etapa en el Hamburgo, cuando un excolaborador se apropió indebidamente de sus pertenencias personales y trofeos bajo la excusa de comisiones impagas mientras el jugador estaba en México. Tras una larga disputa que incluyó procesos judiciales y un acuerdo económico forzado para evitar la venta de sus galardones, el brasileño logró recuperar sus tesoros.

Recordando aquel tenso momento, el brasileño explicó cómo se dio la apropiación de sus bienes en la ciudad de Colonia. “Un representante se apoderó de mi trofeo y quería que yo pagara una cantidad muy alta. Yo le dije que no porque no le debía absolutamente nada. No quería que vendiera mis cosas porque no le debía nada”, sostuvo en entrevista con Flashcore.

Aílton, exdelantero del Werder Bremen, máximo goleador de la Bundesliga la temporada 2003-04. (Foto: X)

Bajo el mismo contexto, contó: “Al final tuve que pagar una cantidad por el proceso, aunque también dije que ‘oye, te voy a dar un extra para llegar a un acuerdo. Si vamos a esperar por la justicia, yo lo voy a conseguir (ganar). Pero eso pasa con muchos futbolistas, que se encuentran con personas malas. Eso acontece mucho. En esa época yo solo pensaba en jugar y confiaba en las personas”.

En la actualidad, Aílton reside en Alemania cumpliendo funciones protocolares para el Bremen, lo que le permite cruzarse frecuentemente con otro histórico como Claudio Pizarro. “Siempre estamos en contacto con Claudio. Ahora tiene una función en el Bayern Múnich y cuando tenemos un poquito de tiempo nos comunicamos y tomamos un café”, reveló sobre su vínculo con el “Bombardero”.

Sin embargo, su estadía en Europa tiene fecha de caducidad, ya que el exartillero planea volver a sus raíces en Sudamérica una vez que sus hijos terminen su etapa formativa. “Ya voy a cumplir 53 y en dos o tres años quiero regresar a Brasil, a mi pueblo, con mis caballos porque me gusta el rancho”, confesó.

¿Neymar debería ser convocado para el Mundial?

Con la mirada puesta en el Mundial 2026, el “Toro” también se dio tiempo para analizar la figura de Neymar y su rol en la ‘Canarinha’. Para él, el astro debe evolucionar tácticamente para seguir siendo útil: “Neymar tiene una cualidad indiscutible, pero tiene que cambiar la forma de jugar porque la forma física ya no es igual que antes”.

Al ser consultado sobre quiénes dominarán el panorama individual en la Copa del Mundo que se avecina, el brasileño no dudó en señalar a los referentes de la selección francesa. “Francia tiene jugadores que harán la diferencia en el Mundial. Están Mbappé y Olise, del Bayern. Los dos son impresionantes”, indicó sobre las figuras que hoy brillan en Europa.

Finalmente, el ídolo del Werder Bremen reflexionó sobre la importancia de la familia en sus decisiones de vida, priorizando siempre el bienestar de sus cinco hijos por encima de cualquier plan personal. Con sus mellizos Aílton y Estela cumpliendo la mayoría de edad, el goleador siente que ha cumplido su misión principal como padre para empezar a disfrutar del descanso merecido.

Aílton Goncalves junto a su hijo Aílton Jr. en el Werder Bremen. (Foto: @ailtonag)

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