Al Nassr vs. Al Feiha se enfrentan (EN VIVO / EN DIRECTO / ONLINE / TV) este miércoles 14 de febrero, en el marco de la ida de los octavos de final de la Champions League de Asia. El encuentro se llevará a cabo en el Estadio Príncipe Faisal bin Fahd y arrancará desde la 1:00 de la tarde (hora peruana), bajo la transmisión de los canales Star Plus y DAZN para todos los países de América Latina y Europa. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. Engánchate al minuto a minuto más completo de todos, así como conoce la programación de este partidazo por la web de Depor.

Al Nassr vs. Al Feiha: probables alineaciones

Al Nassr: Najjar; Boushal, Al-Amri, Laporte, Telles, Talisca, Al-Khaibari, Otávio, Brozovic, Ghareen y Ronaldo.

Al Feiha: Stojkovic; Baqawi, Al-Rashidi, Al-Khaibari, Al-Shuwaish, Al-Harthi, Mandash, A Bin Zaydan, Al-Safri, Onyekuru y Sakala.