Sigue las incidencias del Alemania vs. Francia EN VIVO hoy partido por la UEFA Nations League 2018 : ver en Allianz Arena ONLINE TV transmisiónDirecTV Cuatro Mediaset EN DIRECTO narración por la fecha 1 del Grupo A1 del torneo. Empieza a la 1:45 p.m. hora peruana (también en México) y 8:45 p.m. en España.

Alemania vs. Francia: alineaciones confirmadas

Alemania: Neuer; Hummels, Rudiger, Kimmich, Boateng; Goretzka, Kroos, Ginter, Müller; Reus y Werner.



Francia: Areola; Hernandez, Umtiti, Varane, Pavard; Kanté, Pogba, Matuidi; Mbappé, Griezmann y Giroud.

LA PREVIA

El conjunto dirigido por el técnico Didier Deschamps, que volvió a dejar sin convocatoria a la estrella del Real Madrid, Karim Benzema, llega luego de conseguir de manera histórica su segunda Copa del Mundo. En la final venció 4-2 a la Croacia de Luka Modric e Ivan Rakitic.

Alemania vs. Francia: horarios de transmisión en el mundo

PAÍS HORARIO Perú 1:45 p.m. México 1:45 p.m. Colombia 1:45 p.m. Ecuador 1:45 p.m. Argentina 3:45 p.m. Chile 3:45 p.m. Estados Unidos (Florida) 4:45 p.m. España 8:45 p.m.

La Selección de Alemania, antes de chocar ante Francia, también tuvo participación en el mejor torneo a nivel de selecciones. Llegó con el cartel de favorito tras quedar primero en su llave de Eliminatorias y tras alzarse en Brasil 2014. No obstante, los de Joachim Low se fueron eliminados de manera sorpresiva en la fase de grupos.

El técnico del cuadro que viste de azul y blanco tuvo palabras en rueda de prensa por uno de sus jugadores; Antoine Griezmann. Y es que no entiende que FIFA no lo haya puesto como uno de los finalistas al Premio The Best. Sí están Cristiano Ronaldo, Luka Modric y Mohamed Salah.

"No diré que es injusto ya que los tres jugadores que están en la carrera lo merecen. Sin embargo, Antoine y otros futbolistas de mi país franceses habrían merecido estar ahí por lo hecho en la Copa del Mundo", dijo.

Por su parte Joachim Löw, DT de los teutones, sostuvo que es clave el orden defensivo para sacar un resultado positivo contra su rival de turno. "Hay que tener confianza al defendernos y los jugadores en ese puesto deben demostrarla", apuntó.

APUESTAS para el Alemania vs. Francia: