En el Argentina vs Brasil , Giovani Lo Celso ha demostrado que en adelante, será uno de los jugadores más importantes de cara al futuro en la Albiceleste. Y cómo no serlo, si en el Clásico de las Américas metió miedo desde los primeros minutos del partido.



Tal como dejan ver las imágenes, Lo Celso se encontró con un centro desde la izquierda que vino de parte de Correa. La defensa brasileño no pudo rechazar la pelota y el hombre del Betis sacó un disparo que se fue a centímetros del arco de Alisson.

Argentina arrancó el amistoso con: Romero; Saravia, Otamendi, Pezzella, Tagliafico; Paredes, Battaglia, Lo Celso; Dybala; Icardi, Correa. Mientras que el 'Scratch' presentó esta a Alisson; Danilo, Marquinhos, Miranda, Filipe Luis; Casemiro, Arthur, Coutinho; Neymar, Firmino y Gabriel Jesus en su alineación.



Recordemos que el último Argentina vs Brasil favoreció a la Albiceleste el 9 de junio de 2017. En aquel partido, también un amistoso, si jugó Lionel Messi y los gauchos se llevaron el triunfo por 1-0 con gol de Gabriel Mercado.