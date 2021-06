Más de seis meses han pasado desde que Diego Maradona partió hacia la eternidad. En todo ese tiempo, la selección absoluta de Argentina no jugó partido alguno, por lo que no hubo momento para homenaje. Recién la noche de este jueves, la ‘Albiceleste’, en el marco del choque ante Chile por Eliminatorias Qatar 2022, recordará al ‘Pelusa’.

De acuerdo a información de Clarín, Lionel Messi y compañía saldrán a la cancha del Estadio Único Madre de Ciudades, de Santiago del Estero, con una camiseta con la cara de la leyenda argentina. La prenda, de hecho, no podrá ser utilizada durante el juego contra Chile, pero de todos modos quedará como un especial gesto.

También con el motivo Diego Maradona, los jugadores de Argentina participaron en un homenaje que se realizó en las inmediaciones del recinto. El acto consistió en descubrir la enorme estatua en memoria de ‘D10s’, hecha por el escultor cordobés Carlos Benavídez.

“A fines de diciembre me le encargaron y ha sido un placer, como también el de estar aquí en Santiago que no lo conocía. Nunca había venido, me quedé enamorado de la gente, de su calidez”, detalló el artista, en declaraciones para Télam.

Argentina, segunda en las Eliminatorias Qatar 2022 con diez puntos, por detrás de Brasil, intentará sumar su cuarta victoria para seguir en la parte alta de la tabla. Por su parte, Chile, sin Arturo Vidal, buscará dar la sorpresa y subir de la sexta posición que ocupa actualmente.





