La selección Sub-23 de Argentina derrotó a Egipto con gol único de Facundo Medina para seguir en competencia en los Juegos Olímpicos Tokio 2020. Recordemos que en la primera fecha cayó por 2-0 ante Australia y complicaba sus chances de pasar a la siguiente etapa. Los dirigidos por Fernando Batista enfrentan a España en la última fecha para saber si avanzan a la próxima ronda.

Una primera parte donde Argentina fue de mayor a menor. En el comienzo, contó con un tiro en el travesaño de Gaich y un tiro alto de De la Vega, que pasó cerca. Después, con poco, Egipto inquietó y dejó en evidencia algunas falencias defensivas de la Albiceleste.

Facundo Medina apareció para aprovechar un rebote en el área luego de un cabezazo que el mismo ejecutó. Es el primer gol de Argentina en los Juegos Olímpicos Tokio 2020. La escuadra ‘albiceleste’ viene demostrando un nivel regular en la competencia olímpica y, de no ganar, peligra la clasificación.

Más allá de inquietar con algunas aproximaciones, Argentina no sufrió demasiado. Pero en ofensiva, mostró poco y no encontró asociaciones. Además, estuvo hubo mucha imprecisión en el manejo de la pelota y las ocasiones escasearon.

Sobre el final, Egipto contó con varias chances pero no pudo concretar. La acumulación de faltas en el perímetro del área hizo que el conjunto rival se acercara y llevara peligro al área de Jeremías Ledesma, aunque afortunadamente, no pudieron romper el cero.

null null

Argentina vs Egipto: La previa

Imposible perderte este partidazo HOY, Argentina vs. Egipto se enfrentan EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE | GRATIS, este domingo 25 de julio por la Jornada 2 del Grupo C de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. El encuentro se llevará a cabo desde las 2:30 a.m. (hora peruana y dos más en Argentina) y será transmitido STREAMING HD LIVE OFICIAL vía TyC Sports y Claro Sports para América Latina. Revisa la siguiente tabla de horarios y canales.

Depor.com te ofrecerá el minuto a minuto más completo de todos EN VIVO y EN DIRECTO con los goles, tarjetas amarillas, rojas, estadísticas y demás incidencias. Engánchate también a la transmisión y narración de los perfiles de Twitter del Argentina y Egipto.

Tras un debut frustrante con derrota 2-0 ante Australia, la selección de Argentina enfrenta al campeón africano Egipto casi sin margen de error. El equipo de Fernando Batista se vio superado por la velocidad, potencia y disciplina táctica de los chicos ‘aussies’ el jueves pasado, además de mostrar falta de ideas a la hora de generar peligro en el arco de enfrente cuando tuvo el manejo del balón en la mayor parte del encuentro.

Argentina vs. Egipto: horarios del partido

Argentina | 4:30 a.m. | TyC Sports

Perú | 2:30 a.m. | Marca Claro (YouTube)

Colombia | 2:30 a.m. | Marca Claro (YouTube)

Ecuador | 2:30 a.m. | Marca Claro (YouTube)

Australia venció 2-0 a Argentina en el inicio del Grupo C de los Juegos Olímpicos Tokio 2020. (Foto: AFP)

Sus figuras Alexis Mac Allister, Esequiel Barco o Adolfo Gaich tuvieron poco peso específico, algo que no puede volver a repetirse frente a los africanos, otra selección potente que igualó sin goles ante España, uno de los favoritos al oro que defiende Brasil, en su debut olímpico.

El único ‘refuerzo’ mayor, Jeremías Ledesma, fue prácticamente el único que recibió un aprobado, bajo los palos albicelestes, y ahora la prensa argentina se pregunta por qué Batista no apeló a los otros dos cupos permitidos de jugadores mayores de 24 años.

-¿Almada como revulsivo?-

Dentro de la plantilla que tiene en Japón, uno de los revulsivos a los que podría apelar Fernando Batista para revertir esa falta de posesión con mayor ‘punch’ es el jugador de Vélez Sarsfield Thiago Almada, una de las perlas del fútbol argentino que no estuvo ni en el banquillo de suplentes frente a los oceánicos.

Además, para el choque del domingo, Batista deberá hacer un cambio obligado por la expulsión del lateral izquierdo Francisco Ortega.

“Hay que dar vuelta la página. Tenemos que levantarnos lo más rápido posible y preparar bien el partido contra Egipto”, comentó el ‘Bocha’, hermano de Sergio, oro olímpico en Pekín-2008 dirigiendo a Messi, Di María y Riquelme.

“Esto recién empieza. A veces hay resultados que sorprenden, pero todas las selecciones están en un buen nivel. Tenemos que estar tranquilos, nos quedan dos partidos y dependemos de nosotros”, afirmó Batista.





Recibe nuestro boletín de noticias: te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.





TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO