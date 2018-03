Los cracks de la selección de España están convencidos de que Leo Messi liderará a Argentina en el Wanda Metropolitano, en el partido amistoso que mide a las dos selecciones el martes , y señalan a la albiceleste como uno de los "rivales a batir" entre los candidatos al Mundial Rusia 2018.



Después de no jugar ante Italia, en el seno de la selección española no dudan de que Messi jugará en el Wanda Metropolitano. Ven el duelo como una oportunidad para que Argentina haga olvidar el sufrimiento de su fase de clasificación al Mundial de Rusia y mostrar ante España que es candidata al título.



"Leo jugará seguro", afirmó Jordi Alba cuando supo que su compañero del Barcelona no participó frente a Italia. "Nos va a tocar sufrirlo el martes", añadió.



Como defensa será uno de los encargados de intentar frenar el fútbol de Messi, que puede aparecer por cualquier zona de ataque, y pasará de ser compañero a rival. "Es casi imposible defenderlo, ya cuando estaba en el Valencia lo sufrí de rival y es un jugador diferente al resto. Hay que estar juntitos y presionarle porque es un jugador distinto a todos".



Conoce un poco más de Lionel Messi, estrella del Barcelona.

El capitán Sergio Ramos mostró el respeto que se tiene desde la selección española a un rival como Argentina. "Sabemos que tras medirnos a Alemania nos medimos a otra grandísima selección que también es aspirante al título en Rusia", dijo.



"Va a ser un partido que nos sirve mucho y nos viene muy bien para coger experiencia y conocer más a los rivales que te pueden tocar si pasas el grupo del Mundial. Sin duda que la Argentina de Messi es una selección a batir", agregó.



