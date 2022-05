Llegó la banda y otra ya los esperaba en Londres. La Selección de Scaloni arribó este martes por la mañana a la capital del fútbol, Londres, donde el miércoles 1 de junio tendrá lugar el duelo entre Argentina vs Italia por la Finalissima 2022 en Wembley. Además del buen fútbol, la fiesta está garantizada. Y para muestra, el banderazo ‘che’ en la previa del encuentro.

Con camisetas, instrumentos, globos, banderolas y cánticos, los hinchas argentinos ya empezaron a ‘jugar’ el duelo que enfrentará al campeón de la Copa América contra el de la Eurocopa, en un ‘torneo’ que no se disputaba desde 1993, cuando precisamente la ‘Albiceleste’, de la mano de Maradona, ganó en Mar del Plata a Dinamarca.

La fiesta está asegurada en Wembley, que lucirá un lleno total. El 24 de marzo se pusieron a la venta las entradas para la Finalissima 2022, y en apenas menos de una semanas, todas las localidades se agotaron.

Vale precisar que el choque entre Argentina vs Italia no tendrá prórroga. Así, de no haber un ganador en los 90 minutos, el campeón se decidirá desde la tanda de penales. Ahí solo uno alzará el trofeo, del cual ya se han dado a conocer sus detalles.

La copa está fabricada en latón y revestido de plata, mide 45 centímetros de altura y pesa 8,5 kilos. La forma y el diseño son muy similares a los de la primera edición de 1985, cuando Francia derrotó 2-0 a Uruguay en París.

En lo que respecta a este choque, Argentina, con Lionel Messi a la cabeza, lo tomará desde ya como un encuentro de preparación para el Mundial de Qatar 2022. Mientras que para Italia es una excelente oportunidad de ‘lavarse la cara’, luego de no lograr clasificar a la Copa del Mundo; además de empezar a prepararse para la Nations League.





