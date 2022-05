Real Madrid consiguió levantar la decimocuarta Champions League de su historia el pasado sábado ante Liverpool. Carlo Ancelotti logró formar un equipo sólido en las distintas zonas del campo, principalmente, en la defensa. Eder Militao y David Alaba se convirtieron en los principales referentes de la zaga y salvaron en más de una oportunidad a Thibaut Courtois a lo largo de la temporada.

El austriaco llegó al cuadro blanco en el 2021, luego de terminar su etapa de diez años en el Bayern Munich. Los directivos bávaros no fueron conscientes de su importancia en el plantel y ahora, un año después, lamentan haberlo dejado ir con tanta facilidad.

El ex directivo del Bayern de Múnich, Karl-Heinze Rummenigge, conversó con el Diario Bild y se mostró arrepentido por la mala decisión que fue dejar libre a Alaba. “Lamento mucho la salida de David”, inició.

“Pido perdón por ello. Él era el jefe de la defensa y jugó un año increíble a las órdenes de Flick cuando ganamos la Champions en Lisboa. Se nota mucho su baja en el Bayern. Eso es algo, que, sinceramente, siento”, afirmó el directivo.

Preguntado por la salida de Kroos al Real Madrid por 25 millones, respondió: “Su agente le exigió mucho al Bayern, tanto que no pudimos cumplirlo. Cobramos un traspaso y no creo que aquello fuera porque hiciéramos mal las cosas. No necesitamos discutir su carrera. Es extraordinaria, evidentemente. También porque está jugando en un gran club que gana títulos y porque ha tenido grandísimos entrenadores”.

Toni y Alaba se han vuelto en piezas claves del Real Madrid, club que vive una época de ensueño. Por su parte, Bayern Munich parece estar envuelto en una crisis institucional a pesar de levantar la Bundesliga. Este verano puede haber cambios en Alemania.

Lewandowski se despide de Bayer Munich

Robert Lewandowski ha hecho unas fuertes declaraciones sobre su situación en Bayern Múnich, con el que tiene contrato hasta mediados del 2023.

“¡Mi historia en el Bayern Múnich ha terminado! No veo ninguna forma de seguir jugando en el club”, declaró segundo goleador histórico de la entidad bávara, en conferencia de prensa de su selección, con miras a los partidos por la UEFA Nations League.

“¡Ya no quiero jugar allí! El Bayern es un club serio y no creo que me mantenga solo porque puede. Una transferencia es la mejor solución. Espero que no me retengan”, añadió Lewandowski, quien registra 344 anotaciones en 374 partidos con camiseta el elenco muniqués.





Recibe nuestro boletín de noticias: te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.

TE PUEDE INTERESAR