Argentina vs. Marruecos: canales de TV y cuándo es la final del Mundial Sub-20

Con el objetivo de levantar el trofeo al campeón mundial de la categoría, Argentina se enfrenta a Marruecos este domingo 19 de octubre, en el último partido del Mundial Sub-20. Aquí conocerás todos los detalles del compromiso a disputarse en el estadio Nacional Julio Martínez Prádanos. Atento a todos los detalles para que puedas disfrutar de este enfrentamiento desde la comodidad de tu casa.

Argentina Sub-20, dirigida por Diego Placente, regresa a la final de la Copa del Mundo juvenil dieciocho años después de su último título. La Albiceleste busca su séptima corona en la categoría, cargando con el peso y la tradición de ser la selección más ganadora del torneo. El equipo ha demostrado solidez en la fase eliminatoria.

El equipo de Placente se caracteriza por su orden táctico y la precisión técnica de sus mediocampistas. El funcionamiento colectivo ha sido la bandera argentina, buscando desequilibrar con la habilidad individual de jugadores como Gianluca Prestianni. Han demostrado saber sufrir y brillar en los segundos tiempos.

Gran parte de la esperanza argentina recae en su delantero estrella, Mateo Silvetti, quien busca convertirse en el cuarto jugador argentino en la historia en marcar en todos los partidos de la fase eliminatoria y la final, siguiendo los pasos de mitos como Messi y Maradona. La eficacia ofensiva de Argentina será vital.

Marruecos, por su parte, es la gran revelación, accediendo a su primera final mundialista en la categoría Sub-20 y manteniendo la inercia del éxito reciente de su selección mayor. El equipo de Mohamed Ouahbi se ha enfocado en el orden, la disciplina y las transiciones rápidas, demostrando que la fuerza reside en el colectivo.

El conjunto africano ha sido la selección con la defensa más sólida del torneo, convirtiendo el arco propio en un verdadero candado. Su estrategia culminó con la hazaña táctica de utilizar a tres porteros en la semifinal, lo que subraya su mentalidad arriesgada y su convencimiento. La figura del capitán Oussama El Azzouzi ha sido clave en el centro.

La final presenta un fascinante choque de estilos: el fútbol técnico y ofensivo de Sudamérica contra la disciplina táctica y el espíritu de lucha africano. No existen antecedentes directos relevantes en Mundiales juveniles. Marruecos buscará convertirse en el primer campeón africano de la categoría desde Ghana 2009.

¿En qué canales ver Argentina vs. Marruecos?

El partido entre Argentina vs. Marruecos se disputará en el Julio Martínez Prádanos, con la transmisión de DSports, disponible en la parrilla de canales de DIRECTV con la opción streaming en las plataformas de DGo. En Argentina, por Telefe. Asimismo, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto del encuentro a través de la página web de Depor.

¿Cuándo es la final Argentina vs. Marruecos?

El encuentro entre Argentina vs. Marruecos está programado para este domingo 19 de octubre desde las 6:00p.m., según el horario de Perú, Ecuador y Colombia. En Chile, Argentina, Uruguay, Brasil y Paraguay, por su parte, el duelo comenzará a las 8:00 p.m.; mientras que en Venezuela y Bolivia a las 7:00 p.m.; en México a las 5:00 p.m.; y en España a las 1:00 a.m. del lunes 20.

¿En dónde juegan Argentina vs. Marruecos?

