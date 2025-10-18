El presente de la Selección Peruana sigue generando preocupación entre los aficionados. No solo por los resultados en el campo, sino también por el reflejo de estos en el ránking FIFA, donde el equipo nacional volvió a retroceder posiciones. El amistoso ante Chile en octubre dejó más que un marcador negativo: confirmó una tendencia que se viene repitiendo desde inicios de año y que muestra a la Bicolor cada vez más lejos del grupo de selecciones mejor posicionadas del mundo.

Según la última actualización del ránking FIFA, Perú descendió hasta el puesto 49, acumulando varios meses ya fuera del Top 40. De esta forma, el equipo dirigido por Manuel Barreto continúa siendo el séptimo combinado sudamericano en la tabla, solo por delante de Venezuela, Chile y Bolivia.

Esta ubicación confirma la pérdida de terreno que el conjunto nacional ha experimentado en los últimos años, especialmente tras no clasificar al último Mundial y registrar resultados irregulares en sus partidos amistosos. La derrota reciente ante Chile fue determinante para este nuevo descenso, ya que el sistema de puntuación de la FIFA penaliza duramente las derrotas entre combinados de similar nivel.

En comparación con lo que fue su rendimiento en 2021 y 2022, cuando Perú llegó a figurar entre las 25 mejores selecciones del mundo, la caída actual refleja la falta de continuidad en los resultados y el bajo impacto de los encuentros de preparación.

El Top 10 de la clasificación se mantiene con pocos cambios. España continúa liderando con 1881 puntos, seguida muy de cerca por Argentina (1872) y Francia (1862). Más atrás aparecen Inglaterra y Portugal, con 1824 y 1778 unidades respectivamente. Mientras tanto, selecciones como Brasil (6°) y Uruguay (9°) se consolidan entre las mejores del continente.

La próxima actualización del ránking, prevista para noviembre, dependerá de los próximos amistosos que se han programado. Allí, Perú tendrá la oportunidad de sumar puntos valiosos y comenzar a revertir la tendencia negativa. Siguiendo el trabajo de Manuel Barreto, en las próximas semanas se podrá conocer otra lista de convocados.

¿Cuándo volverá a jugar la Selección Peruana?

Luego que su último amistoso frente a Chile en el mes de octubre, la Selección Peruana volverá a tener actividad el próximo mees cuando viaje a Rusia para enfrentarse al anfitrión y nuevamente a Chile, en el partido válido por otra fecha FIFA. Dichos duelos están programados para el 12 y 18 de dicho mes, con horarios aún por confirmar.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de diversos canales como Movistar Deportes, señal cerrada, y América TV (Canal 4) y ATV (Canal 9) para todo el territorio peruano, disponible en señal abierta. Si no cuentas con ninguna de estas alternativas, recuerda que podrás seguir todas las incidencias en la web de Depor.

