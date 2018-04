Atlético Nacional vs. Junior chocan este miércoles en el Metropolitano de Barranquilla en partido aplazado de la fecha 16 de la Liga Águila-I 2018. El duelo, que está programado para las 8 de la noche (hora peruana y colombiana), será transmitido en vivo y en directo para todo el territorio cafetero a través de la señal de Win Sports. Recuerda que en esta nota de Depor.com podrás seguir el minuto a minuto más completo.



Atlético Nacional visitará a Junior solo un día después de la victoria 4-1 ante Bolívar por Copa Libertadores 2018. Como es lógico, el campeón copero del 2016 jugará con suplentes, algo a lo que el 'Tiburón' de Barranquilla no será ajeno.

Y es que al igual que Atlético Nacional, Junior está comprometido con un partido de Copa Libertadores ante Alianza Lima este jueves en el Metropolitano de Barranquilla. El equipo de Alberto Rodríguez, quien estará en el partido de hoy, necesita sumar para seguir soñando con los octavos de final del torneo continental.

"Este calendario es un espanto. Esto no se permitiría en ningún lado. Los equipos importantes y más fuertes del país podrían decir 'nosotros no competimos'. Esto pasa porque ignoran a los que hacemos el fútbol", fueron las críticas de Comesaña con respecto al partido frente a Atlético Nacional.



En los últimos 14 años, Junior y Atlético Nacional se han enfrentado en cinco finales con un saldo favorable al equipo antioqueño que se quedó con cuatro títulos. Desde que se implementaron los torneos cortos en Colombia han disputado tres finales entre sí y las tres se definieron desde el punto penal.



La primera de ellas fue en el Finalización 2004, en la que Junior se impuso 3-0 en la ida, pero el 5-2 a favor de Nacional en el Atanasio llevó a la definición desde los once metros en la que ganó el club barranquillero.

Atlético Nacional vs. Junior: alineaciones probables



Junior: José Luis Chunga, Jesús Murillo, Deivy Balanta, Alberto Rodríguez, Gabriel Fuentes, Luis Narváez, James Sánchez, Yony González, Matías Mier, Teófilo Gutiérrez y Jonathan Alvez. DT: Julio Comesaña.



Atlético Nacional: Cristian Vargas, Hayen Palacios, Daniel Bocanegra, Diego Braghieri, Cristian Mafla, Diego Arias, Raúl Loaiza, Aldo Leao Ramírez, Jeison Lucumí, Gustavo Torres y Andrés Rentería. DT: Jorge Almirón.