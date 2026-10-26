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Balón de Oro 2026 EN VIVO: minuto a minuto por internet gratis vía ESPN y DIRECTV (DSports)
El Balón de Oro 2026 EN VIVO y EN DIRECTO, se entregará este lunes 26 de octubre en Londres. Sigue el minuto a minuto de Depor y la transmisión de ESPN, Disney Plus, DSports (DIRECTV) y DGO para ver la premiación.
Nominados a mejor club masculino del año 2026:
- Arsenal (Inglaterra)
- Bayern Múnich (Alemania)
- Bodø/Glimt (Noruega)
- Flamengo (Brasil)
- Paris Saint-Germain (Francia)
Nominadas al Trofeo Johan Cruyff femenino 2026 (mejor entrenador/a):
- Jonatan Giráldez (OL Lyonnes)
- Andrée Jeglertz (Manchester City)
- Nils Nielsen (Selección de Japón)
- Pere Romeu (Barcelona)
- Elena Sadiku (Celtic / Häcken)
Nominados al Trofeo Johan Cruyff masculino 2026 (mejor entrenador):
- Mikel Arteta (Arsenal)
- Luis de la Fuente (Selección de España)
- Unai Emery (Aston Villa)
- Vincent Kompany (Bayern Múnich)
- Luis Enrique (PSG)
Nominadas al Trofeo Yashin femenino 2026 (mejor arquera):
- Ann-Katrin Berger (Gotham FC)
- Cata Coll (Barcelona)
- Hannah Hampton (Chelsea)
- Lorena (Kansas City Current)
- Ayaka Yamashita (Manchester City)
Nominados al Trofeo Yashin masculino 2026 (mejor arquero):
- Yassine Bounou (Al Hilal)
- Thibaut Courtois (Real Madrid)
- Joan García (Barcelona)
- Gregor Kobel (Borussia Dortmund)
- Emiliano Martínez (Aston Villa / Chelsea)
- Édouard Mendy (Al Ahli)
- David Raya (Arsenal)
- Matvei Safonov (PSG)
- Unai Simón (Athletic Club)
- Vozinha (Chaves / Colo-Colo
Nominadas al Trofeo Kopa femenino 2026 (mejor jugadora joven):
- Veerle Buurman (Chelsea)
- Vicky López (Barcelona)
- Felicia Schröder (Häcken / Real Madrid)
- Clara Serrajordi (Barcelona)
- Lily Yohannes (OL Lyonnes)
Nominados al Trofeo Kopa masculino 2026 (mejor jugador joven):
- Kerim Alajbegović (Salzburg / Juventus)
- Ayyoub Bouaddi (Lille / Manchester City)
- Pau Cubarsí (Barcelona)
- Yan Diomandé (RB Leipzig / Real Madrid)
- Lennart Karl (Bayern Múnich)
- Éli Junior Kroupi (Bournemouth)
- Lamine Yamal (Barcelona)
- Johan Manzambi (Freiburg / Aston Villa)
- Ibrahim Maza (Bayer Leverkusen)
- Warren Zaïre-Emery (PSG)
Nominadas al Balón de Oro femenino 2026:
- Selma Bacha (OL Lyonnes)
- Barbra Banda (Orlando Pride)
- Klara Bühl (Bayern Múnich)
- Esmee Brugts (Barcelona)
- Mariona Caldentey (Arsenal)
- Scarlett Camberos (Club América)
- Kerstin Casparij (Manchester City)
- Temwa Chawinga (Kansas City Current)
- Cata Coll (Barcelona)
- Melchie Dumornay (OL Lyonnes)
- Caroline Graham Hansen (Barcelona)
- Alex Greenwood (Manchester City)
- Patri Guijarro (Barcelona)
- Pernille Harder (Bayern Múnich)
- Yui Hasegawa (Manchester City)
- Rose Lavelle (Gotham FC)
- Mapi León (Barcelona / London City Lionesses)
- Lorena (Kansas City Current)
- Melvine Malard (Manchester United / Chelsea)
- Manaka Matsukubo (North Carolina Courage / Chelsea)
- Vivianne Miedema (Manchester City)
- Ewa Pajor (Barcelona)
- Clàudia Pina (Barcelona)
- Alexia Putellas (Barcelona / London City Lionesses)
- Wendie Renard (OL Lyonnes)
- Alessia Russo (Arsenal)
- Khadija Shaw (Manchester City)
- Momoko Tanikawa (Bayern Múnich)
- Caroline Weir (Real Madrid / OL Lyonnes)
- Tessa Wullaert (Inter / Como)
Nominados al Balón de Oro masculino 2026:
- Jude Bellingham (Real Madrid)
- Pau Cubarsí (Barcelona)
- Marc Cucurella (Chelsea / Real Madrid)
- Ousmane Dembélé (PSG)
- Luis Díaz (Bayern Múnich)
- Bruno Fernandes (Manchester United)
- Gabriel Magalhães (Arsenal)
- Erling Haaland (Manchester City)
- Achraf Hakimi (PSG)
- Harry Kane (Bayern Múnich)
- Khvicha Kvaratskhelia (PSG)
- Lamine Yamal (Barcelona)
- Sadio Mané (Al Nassr)
- Marquinhos (PSG)
- Lautaro Martínez (Inter de Milán)
- Kylian Mbappé (Real Madrid)
- Nuno Mendes (PSG)
- Lionel Messi (Inter Miami)
- João Neves (PSG)
- Michael Olise (Bayern Múnich)
- Willian Pacho (PSG)
- Julián Quiñones (Al Qadsiah)
- Declan Rice (Arsenal)
- Rodri (Manchester City / Barcelona)
- Fabián Ruiz (PSG)
- William Saliba (Arsenal)
- Ferran Torres (Barcelona / PSG)
- Dayot Upamecano (Bayern Múnich)
- Vinícius Júnior (Real Madrid)
- Vitinha (PSG)
¿En qué canales ver el Balón de Oro 2026?
La ceremonia del Balón de Oro 2026, que se celebrará este lunes 26 de octubre en Londres, podrá seguirse EN VIVO a través de diferentes canales de televisión y plataformas de streaming. En Perú, Argentina, Colombia, Chile, Ecuador, Uruguay, Paraguay, Bolivia y Venezuela, la transmisión estará disponible por ESPN y Disney Plus Premium, además de DAZN, que ofrecerá acceso gratuito previo registro. En México, las opciones incluyen DAZN, ESPN y Disney Plus Premium, mientras que en España la gala se podrá ver por Movistar Plus+. Por su parte, en Estados Unidos habrá cobertura mediante CBS Sports, TUDN, ViX y DAZN. En otros países de Latinoamérica, como Panamá, Costa Rica, Guatemala, Honduras y El Salvador, la ceremonia también estará disponible gratuitamente a través de DAZN.
¿A qué hora es la ceremonia del Balón de Oro 2026 en Perú?
La entrega de premios comenzará a las 3:00 p.m. en Perú, debido a la diferencia horaria con Londres. Estos son los horarios de inicio de la ceremonia en distintos países:
- México: 2:00 p.m.
- Perú, Colombia y Ecuador: 3:00 p.m.
- Estados Unidos (costa este): 4:00 p.m.
- Bolivia y Venezuela: 4:00 p.m.
- Argentina, Chile, Uruguay y Paraguay: 5:00 p.m.
- España: 9:00 p.m.
En este minuto a minuto podrás seguir todas las incidencias de la entrega del Balón de Oro 2026.
¡Buenos días, lectores de Depor!
Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.
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