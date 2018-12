Fue una de las figuras del título de Francia en la Copa del Mundo y según información no oficial, ocupará el tercer lugar en el Balón de Oro 2018. Situación que, desde luego, no tiene contento del todo a Antoine Griezmann. El delantero del Atlético de Madrid soltó un 'bombazo' ni bien acababa de llegar a la gala que se realiza en el Grand Palais en la ciudad de París.

El 'colchonero' llegó con sus compañeros de club y también campeones del mundo Lucas Hernández y Thomas Lemar, y con el presidente del Atleti Enrique Cerezo. Griezmann no se calló nada y expresó sin sincero sentir sobre la premiación.



"Estoy en mi país así que ya un placer. Es una noche muy bonita y quiero disfrutarla. Vamos a ver los votos y es normal estar aquí, es una pena que no estén todos pero para mí es importante. Sería una pena que no lo gane un francés, a lo mejor es que la Copa de Europa es más importante que un Mundial, pero veremos...", afirmó el jugador.



LA PREVIA

La sexagésimo tercera entrega de la prestigiosa revista' France Football' del Balón de Oro tiene también a Kylian Mbappé y Raphael Varane como candidatos para levantar el premio. Todos estos jugadores, además, campeones en el Mundial Rusia 2018.



Si las cosas se dan como indican los pronósticos, se acabará la hegemonía que mantienen Cristiano Ronaldo y Lionel Messi, ganadores de las últimas diez ediciones del Balón de Oro, con cinco trofeos para cada uno.



Las novedades en el evento serán los premios a Balón de Oro femenino y el trofeo "Kopa", al mejor jugador joven (sub-21). En esta última categoría, Kylian Mbappé parte como el candidato más fuerte para llevárselo.