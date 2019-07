¿Aún es Lionel Messi el gran favorito al Balón de Oro 2019 tras la Copa América?

Los resultados en el fútbol pueden cambiar en un abrir y cerrar de ojos. Hace solo dos meses parecía que Lionel Messi caminaba seguro y solo rumbo a recuperar el Balón de Oro 2019 , que podría ser el sexto de su carrera, pero tras el 'pico' que supuso alcanzar las semifinales de la Champions League, su favoritismo al galardón se vino en 'picada'.

Solo en abril, Messi y el Barza se metían a las 'semis' de la Champions y eran los grandes favoritos para alzar la 'Orejona' al final de la temporada. Sin embargo, en otra histórica eliminación, el Liverpool remontó un 0-4 para dejar fuera del camino al club azulgrana y a su capitán.



Pese a ello, Leo logró ser el 'Pichichi' del torneo y tuvo otra gran temporada a nivel personal: Bota de Oro, 51 goles, 19 asistencias y una Liga. Pero muchas veces en el fútbol más importa cómo se termina que cómo se empieza. Y el 'sprint' final de Messi fue terrible.



Tras caer ante los 'Reds' en Anfield, al Barcelona le siguió otra dura derrota en la Copa del Rey a manos del Valencia; y por si no fuera poco para el argentino, se fue por la puerta falsa de la Copa América 2019 en otra decepcionante actuación con la 'Albiceleste'.



Messi apenas marcó un gol (de penal) en el torneo sudamericano e hizo más noticia por sus acusaciones de corrupción y su expulsión en el duelo ante Chile , que por su performance en el campo.

La otra cara de la moneda es para Virgil van Dijk. El defensor del Liverpool, tras ganar la Champions, fue contundente al asegurar que para él, la 'Pulga' debía ganar el Balón de Oro. Pero lo cierto es que a la fecha, el holandés es el gran favorito de las casas de apuestas.



El central fue elegido el mejor jugador de la final de la Champions, terminó subcampeón de la Premier League más competida que se recuerda (apenas un punto de diferencia con el City), y se llevó el premio a mejor futbolista de la Liga Inglesa.



A ello, hay que agregarle que se quedó con el subcampeonato de la Liga de Naciones, que la conquistó Portugal de la mano de Cristiano Ronaldo.

Y aunque no pudo repetir grandes números como en anteriores temporadas, el luso siempre será candidato al Balón de Oro. Cristiano, además del título con su selección, ganó la Serie A en su primera temporada con la Juventus, pero esta vez no pudo alzarse como el máximo goleador en un torneo local.



Así las cosas, queda claro que Lionel Messi ha perdido terreno en los últimos meses y que se le podría estar escapando el Balón de Oro, más aún considerando que la segunda parte del año no presenta algún reto importante ni a nivel de clubes o selecciones, pues cabe resaltar que el premio que entrega la Revista France Football reconoce al mejor jugador del año, mas no de la temporada.



