Bambino Pons regresa a Perú para su show ‘¿Para qué qué me siguen trayendo’?

El reconocido narrador deportivo, Juan Manuel ’Bambino’ Pons, catalogado como una leyenda del deporte rey, pisará nuevamente suelo peruano para traer un nuevo show de stand up comedy, ‘¿Para qué me siguen trayendo?’. Un espectáculo lleno de risas, anécdotas y los mejores relatos del fútbol inglés y sudamericano que se podrá disfrutar el próximo 8 de junio en Teatro Barranco (Av. Miguel Grau 701).

El ‘Bambino’ trae consigo una propuesta distinta en donde por medio de anécdotas e historias con destacados ídolos del fútbol, develará entre risas los grandes secretos y momentos que ha vivido gracias a su pasión por este deporte. ¨Los espero este 8 de junio en el Teatro Barranco, para disfrutar de una charla de fútbol, hablar de la Premier, anécdotas de jugadores peruanos históricos y más, los espero”, comentó el Bambino en un video que compartió para sus seguidores peruanos.

Bambino Pons regresa a Perú con su show el 8 de junio. (Difusión)

Sus particulares narraciones han hecho que se gane el cariño y reconocimiento de miles de fans que siguen la Premier League en Latinoamérica. Es particular en el ‘Bambino’ que, con una letra totalmente improvisada en pleno partido, anuncie algún gol al ritmo de temas de The Beatles, The Police, Pink Floyd, The Rolling Stones y hasta de Bizarrap.

Con 47 años de trayectoria, Juan Manuel Pons, se ha convertido en una leyenda del deporte rey y un destacado comentarista del fútbol inglés. Ha participado en episodios cumbre del deporte, además de estar presente en finales históricas como la de las Copas Mundiales, Libertadores y Sudamericanas.

‘¿Para qué me siguen trayendo?’ será el espacio perfecto para que los fans futboleros se sumen a esta fiesta y conozcan a esta leyenda de cerca el 8 de junio en el Teatro Barranco (Av. Miguel Grau 701). Entradas a la venta en atrapalo.pe





