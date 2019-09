¡Desde Guayaquil! Barcelona vs. Aucas EN VIVO juegan por la fecha 26 de Liga Pro de Ecuador

Barcelona SC vs. Aucas (EN VIVO y EN DIRECTO / vía Gol TV / 4:30 p.m.) se enfrentan por la fecha 26 de la Liga Pro de Ecuador en el estadio Monumental de Guayaquil. No te pierdas este partidazo entre los ídolos que puedee darle a los locales el pase a los play off por el título. Sigue el MINUTO A MINUTO del partido por la web Depor.com

Depor.com te ofrecerá el minuto a minuto más completo de todos con los goles, tarjetas amarillas, rojas y demás incidencias. Engánchate también a la transmisión y narración para conocer más del Barcelona vs. Aucas.



Barcelona SC , cuarto en la tabla de posiciones con 46 unidades, está ante la gran oportunidad de asegurar la clasificación al octogonal final por el título del fútbol ecuatoriano y complicar a su rival, Aucas, quinto con 45 unidades.

Barcelona SC vs. Aucas: horarios en el mundo

Perú 4:30 p.m. | Gol TV

México 4:30 p.m. |

Ecuador 4:30 p.m. |

Colombia 4:30 p.m. |

Bolivia 5:30 p.m. |

Chile 5:30 p.m. |

Paraguay 5:30 p.m. |

Venezuela 5:30 p.m. |

Argentina 6:30 p.m.

Brasil 6:30 p.m. |

Uruguay 6:30 p.m. |

España 11:30 p.m. |

El cuadro 'Torero' tiene esta fecha un partido más que complicado para intentar asegurar el pase a la siguiente etapa porque El "ídolo de Quito" viene en una racha espectacular: 9 partidos consecutivos sin perder, metiéndose al quinto lugar y estar a tres puntos de clasificar a los play off por el título.

Sin embargo, no todo es alegría en la Sociedad Deportiva Aucas, pues a mitad de semana fueron eliminados por Liga de Quito de la Copa Ecuador. La tanda de penales decidió el pase de los albos y la desazón del equipo oriental que quiere revancha contra Barcelona.

"No estamos contentos, pero sí tranquilos porque fuimos superiores a Liga en los dos partidos de Copa Ecuador (dos empates sin goles y en los penales el cuadro oriental cayó 4-2). Eso nos da la pauta de que estamos haciendo bien las cosas. Ahora damos vuelta a la página y ya pensamos en Barcelona", comentó el capitán auquista, Luis Romero.

Para el defensa central, el elenco torero "será duro, complicado, porque juega muy bien de local"; no obstante, dejó en claro que Aucas irá por un buen resultado.



Si la tabla de posiciones de la Liga Pro de Ecuador terminara así, Barcelona vs. Aucas sería uno de los choques por la clasificación a la semifinal del fútbol ecuatoriano, razón por la cual este partido pinta de interesante y atrae todas las miradas en el fútbol norteño.

Barcelona vs. Aucas: alineaciones confirmadas

Barcelona: Damián Frascarelli; Byron Castillo, Darío Aimar, Frickson Erazo, Pedro Velasco; Gabriel Marques, Sebastián Pérez, Fidel Martínez, Damián Diaz, Billy Arce, Jonatan Alvez



Aucas: Luis Fernández; Jairo Espinoza, Anthony Bedoya, Luis Romero, Carlos Cuero; Matías Duffard, Marco Mosquera, Alexander Alvarado, Víctor Figueroa, Juan Manuel Tévez, Santiago Micolta.

Barcelona vs. Aucas | Aquí se jugará el partido

► ¡Se suma la 'MSG'! Los últimos tridentes ofensivos del Barcelona que dieron que hablar [FOTOS]



► Zidane no llega a Navidad: Florentino revela a sus allegados a quién quiere como nuevo DT de Real Madrid



► Todo un 'Chaval': Fati ya es español, jugará el Mundial Sub 17 y Real Madrid esboza una sonrisa



► ¡Con más de una sorpresa! Brasil dejó afuera a Vinicius de lista convocados para amistosos en octubre