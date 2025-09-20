Barcelona vs. Getafe este domingo 21 de septiembre en el Estadio Johan Cruyff, en un duelo correspondiente a la quinta fecha de LaLiga 2025-26 que puede marcar el rumbo de ambos en la tabla. El partido, programado para las 2:00 p.m. (hora peruana), llega con los azulgranas como escoltas del Real Madrid y con la necesidad de mantener la racha positiva tras el buen inicio de temporada. En la antesala del choque, las ausencias condicionan el armado del equipo, pero la expectativa es alta en el recinto barcelonista para ver si los de Xavi consiguen seguir cerca de la punta.

El Barcelona intentará encadenar su tercera victoria en pocos días tras el triunfo en Inglaterra y llega con la obligación de consolidar su buen arranque de temporada. Marcus Rashford, que se estrenó como goleador en la Champions ante Newcastle, apunta a recuperar un lugar en el once titular, mientras Pedri sigue siendo la pieza inamovible del mediocampo, el único futbolista de campo que ha arrancado los cinco partidos de la campaña.

Getafe, por su parte, vive su mejor inicio histórico en LaLiga y suma nueve puntos tras cuatro fechas, con tres victorias que lo colocan en puestos europeos. El equipo azulón ha mostrado solidez y ambición, y si logra imponerse en el Johan Cruyff podrá superar momentáneamente al Barcelona en la tabla; eso sí, Juanmi aparece como duda para el duelo y su posible baja sería sensible.

En cuanto a novedades de plantel, Barcelona seguirá esperando por la recuperación de Alejandro Balde y del arquero Marc-André ter Stegen, mientras que Lamine Yamal se mantiene fuera del equipo. Getafe, además de la incógnita de Juanmi, mantiene un bloque con jugadores que han sido claves en su buen arranque. El Johan Cruyff, con capacidad aproximada para 6.000 espectadores, será el escenario de un partido que promete intensidad desde el pitazo inicial.

La importancia del choque es clara: una victoria visitante pondría a Getafe por delante del Barça en la tabla, mientras que los culés necesitan afianzar su puesto de escolta y recortar distancia con el líder. El rendimiento azulgrana en la Champions —donde ganaron 2-1 en Newcastle— da confianza, pero el rival llega motivado tras su triunfo 2-0 frente a Real Oviedo y no se presenta como un cotejo sencillo.

Jugadores a seguir: en Barcelona, Marcus Rashford llega en alza tras su doblete europeo y Pedri volverá a ser la brújula del equipo; en Getafe, Mauro Arambarri es el pulmón del mediocampo y la solidez de David Soria en el arco y la regularidad de Diego Rico y Luis Milla son claves para el plan visitante. El duelo entre la creatividad culé y el orden ‘azulón’ puede definir quién domina el ritmo del partido.

El último antecedente entre ambos se dio el 18 de enero de 2025 en Madrid y terminó 1-1; ahora, en el Johan Cruyff, ambos buscarán inclinar la balanza a su favor en la jornada 5 de LaLiga Española.

¿A qué hora juegan Barcelona vs. Getafe?

Barcelona vs. Getafe está programado para este domingo 21 de septiembre desde las 2:00 p.m., según el horario de Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Uruguay, Brasil y Paraguay, por su parte, el duelo comenzará a las 4:00 p.m.; mientras que en Venezuela, Chile y Bolivia a las 3:00 p.m.; en México a las 1:00 p.m.; y en España a las 9:00 p.m. del mismo día.

¿En qué canales ver Barcelona vs. Getafe?

Barcelona vs. Getafe se disputará en el Estadio Johan Cruyff, con la transmisión exclusiva de ESPN para Latinoamérica, disponible en teleoperadoras como Movistar TV y DIRECTV, además de la opción de streaming en la plataforma oficial Disney Plus. En suelo español también se podrá ver por DAZN y LaLiga TV. Asimismo, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto del encuentro a través de la página web de Depor.

