¡En una megaoperación! Éver Banega saldría del Sevilla para volver a jugar en Argentina

¿Todos vuelven? Si en enero el Sevilla hacía fuerza para que Éver Banega no dejará el Sánchez Pizjuán, en la actualidad parece que es el club andaluz el que busca la salida del mediocampista argentino, quien ha terminado por cerrar una temporada para el olvido con una suspensión disciplinaria que lo deja sin jugar el resto de la temporada. Y desde Argentina buscan 'repatriarlo'.

Tal y como señala 'Closs Continental', Banega podría retornar nada menos que a Boca Juniors , club en el que jugó hasta el 2008 antes de que fuese fichado por el Valencia de España.



La operación para tener de regreso al jugador de 30 años sería muy similar a que en su momento el cuadro 'Xeneize' puso en marcha cuando fichó a Carlos Tevez: rescindir su millonario contrato en China.

En el Sevilla el jugador tiene contrato hasta el 2020, pero es casi seguro que no renovará, y Boca ya habría empezado a moverse para buscar el regreso del futbolista.



Éver Banega fue campeón de la última Copa Libertadores que ganó Boca en el 2007, y al siguiente año se fue al Valencia por 18 millones de euros. También pasó por el Atlético de Madrid, Newell's Old Boys e Inter de Milán.



Esta temporada con el cuadro andaluz no fue la mejor, y acabó antes de tiempo para él con una sanción de cuatro partidos de suspensión por una roja en Montilivi.

