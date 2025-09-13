Boca vs. Rosario Central se enfrentan este domingo 14 de septiembre, en el cruce correspondiente a la Fecha 8 del Torneo Clausura de la Liga Profesional Argentina. En esta nota conocerás todos los detalles del compromiso a disputarse en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega en Cusco, donde ambos equipos están con la extrema urgencia de sumar de a tres por la necesidad de no despegarse de la parte alta de la tabla de posiciones donde son los grandes perseguidores de Universitario.

Boca Juniors, buscará extender su buen momento y sumar su cuarta victoria al hilo en el certamen local. El triunfo ante Aldosivi en Mar del Plata hace dos semanas, le permitió escalar al tercer puesto de la Zona A con 12 unidades. En caso de llevarse los tres puntos de Rosario y si lo favorecen otros resultados, podría treparse a lo más alto de la tabla.

Luego de descansar los primeros tres días de la semana, Miguel Ángel Russo se hizo presente en La Bombonera para llevar adelante el ensayo formal de fútbol del jueves. El entrenador de 69 años, que continúa recuperándose tras su infección urinaria, volvió a presenciar el entrenamiento del viernes, pero aún no se confirmó si formará parte de la delegación que viajará a Rosario.

En lo que respecta a lo futbolístico, la única variante estaría bajo los tres palos, ya que Leandro Brey, que renovó su contrato hasta 2029, reemplazará a Agustín Marchesín, quien sufrió un desgarro en su gemelo derecho hace menos de dos semanas. Aunque el ex Lanús fue exigido en la práctica del viernes y respondió bien, su presencia finalmente quedó descartada.

Por su parte, Rosario Central volverá a encontrarse con su público tras lo que fueron los 45 minutos ante Sarmiento en Junín, encuentro que se suspendió en el entretiempo por condiciones climáticas y aún quedan 45 minutos pendientes. Los rosarinos se ubican quintos en la Zona B con 10 unidades. Por lo tanto, buscarán extender su invicto en casa y seguir en la pelea.

Ariel Holan sabe que no podrá contar con Tomás O’Connor, ya que el futbolista de 21 años padece un síndrome meniscal externo en la rodilla izquierda. En lo que respecta a la formación, el técnico de 64 años podría modificar el esquema y sumar un volante para contener a Leandro Paredes. De ser así, Federico Navarro se metería en el once y Santiago López esperaría su oportunidad en el banco de suplentes.

¿A qué hora juegan Boca vs Rosario Central?

El compromiso entre Boca vs Rosario Central está programado para este domingo 14 de septiembre desde las 3:30 p.m., según el horario de Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Uruguay, Brasil y Paraguay, por su parte, el duelo comenzará a las 5:30 p.m.; mientras que en Venezuela, Chile y Bolivia a las 4:30 p.m.; en México a las 2:30 p.m.; y en España a las 10:30 a.m. del mismo día.

¿En qué canales ver Boca vs Rosario Central?

El partido entre Boca vs Rosario Central se disputará en el Estadio Gigante de Arroyito, con la transmisión exclusiva de ESPN para todo el territorio peruano, canal disponible en la parrilla de DIRECTV, Best Cable, Claro TV y entre otros, además de su versión de streaming en la plataforma de Disney Plus. Asimismo, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto del encuentro a través de la página web de Depor.

¿Dónde jugarán Boca vs Rosario Central?

