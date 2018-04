Bolívar vs. The Strongest. Clásico. El bicampeón Bolívar , del brasileño Vinícius Eutrópio, y el The Strongest , comandado por el venezolano César Farías, marcará este fin de semana la undécima jornada del torneo boliviano Apertura. El cotejo se jugará en el Estadio Hernando Siles de La Paz desde las 3:00 p.m. (hora local y peruana).

Ambos equipos ya se enfrentaron en la cuarta fecha disputada en febrero pasado, cuando los atigrados, aún conducidos por el argentino Carlos Ischia, vencieron a los celestes por 2-0, por lo que el nuevo derbi tendrá sabor a revancha para los de Eutrópio.

HORA PAÍS Perú 3:00 p.m. Colombia 3:00 p.m. Ecuador 3:00 p.m. México 3:00 p.m. Bolivia 3:00 p.m. Chile 5:00 p.m. Argentina 5:00 p.m.

La Academia de La Paz, segunda en la serie A con 20 unidades, debe obtener la victoria para no perderle el paso al líder de su grupo, el Wilstermann, que le aventaja por tres puntos.



Entretanto, el tigre paceño, tercero en la serie B con 16 puntos, requiere, además de un triunfo, estar pendiente de lo que hagan el San José, primero del grupo, y el Blooming, que va segundo, en sus respectivos encuentros para ver si puede subir en la clasificación.



El plantel de Farías intentará levantar cara en el torneo local tras haber caído por 3-0 en su visita al Libertad paraguayo en la fase de grupos de la Copa Libertadores.



Y el Bolívar llegará al encuentro alentado por el 1-0 con que derrotó al Atlético Nacional colombiano, su primer triunfo en el certamen continental. EFE