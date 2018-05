Bolívar y The Strongest se ven las caras este sábado por las semifinales del Torneo boliviano desde el estadio Hernando Siles de La Paz. Los "aurinegros" parten con ventaja, ya que en el duelo de ida derrotaron a su tradicional rival con un gol de su capitán, el paraguayo-boliviano Pablo Escobar.



Al 'Tigre' le bastará un empate para clasificar y apelará a lo mejor de su elemento sobre la base del portero Daniel Vaca, el defensa ecuatoriano Edison Carcelén y el propio Escobar para asestar el golpe final que le lleve a la final.



País Hora Perú 16:15 México 16:15 Argentina 18:15 Colombia 16:15 Ecuador 16:15 Chile 18:15

Se teme que pueda ser un partido de alta fricción, debido a la gresca que hubo al final del encuentro de ida con agresiones entre integrantes de ambos equipos.



Por su lado, Vinicíus deberá pensar en el reemplazo del capitán del equipo, el experimentado Ronald Raldes, expulsado en el clásico del domingo y considerado una baja sensible en defensa.



En el ataque es probable que repita el tridente ofensivo que jugó el partido anterior, integrado por el español Juan Miguel Callejón, el uruguayo William Ferreira y el argentino Marcos Riquelme.



La Academia, que busca el tricampeonato, debe ganar el lance para forzar la ejecución de penaltis, ya que solo así podrá acceder a la final.



Bolívar vs. The Strongest: posibles alineciones



Bolívar: Romel Quiñónez; Edemir Rodríguez, por confirmar, Pablo Pedraza, Jorge Flores; Leonel Justiniano, Erwin Saavedra, Leonel Morales, Juan Miguel Callejón; Juan Carlos Arce y Marcos Riquelme.



The Strongest: Vaca, Ortiz, Marteli, Edison Carcelén, Bejarano, Castro, Cardozo, Wayar, Campos, Escobar y Novoa.