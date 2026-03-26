Alianza Lima no solo vive un gran presente dentro de la cancha, sino que también empieza a moverse fuerte a nivel institucional. En medio del liderato blanquiazul en el Torneo Apertura, el club recibió una noticia importante: Luis Felipe Bravo García asumió como nuevo presidente de Aliancistas del Perú, reemplazando a Jorge Zúñiga, quien dejó el cargo tras casi dos años.

El anuncio fue oficializado en los últimos días y fue un tema muy tocado, ya que Aliancistas del Perú es el acreedor mayoritario que controla la Junta de Acreedores del club. En ese sentido, Bravo García se convierte en una figura clave para el futuro administrativo de Alianza Lima, aunque él mismo se encargó de aclarar que su rol no será el de intervenir en la gestión deportiva.

Luis Felipe Bravo García es el nuevo presidente de Aliancistas del Perú. (Foto: Luis Felipe Bravo)

En conversación con Expreso, el nuevo representante aliancista mostró optimismo total por el momento del equipo. “Estamos punteros y el equipo continúa mejorando”, afirmó, resaltando el trabajo que se viene realizando en La Victoria. Además, aseguró que el plantel tiene la mentalidad correcta y que el objetivo es claro: mantenerse arriba y pelear el título hasta el final.

Pero no se quedó solo en el análisis del presente. También dejó una frase que encendió a la hinchada: se mostró convencido de que Alianza Lima puede ganar el clásico ante Universitario y remarcó la importancia de obtener el título en el año del 125 aniversario.

Uno de los puntos más importantes de su entrevista fue cuando explicó la función real de Aliancistas del Perú. Según indicó, ellos no administran el club ni toman decisiones deportivas, sino que supervisan que se cumpla el plan de reestructuración aprobado. En esa línea, dejó en claro que el objetivo es mantener el orden institucional y respaldar el proceso sin generar inestabilidad.

Bravo García también fue consultado por el ambiente caliente que suele rodear los clásicos y la rivalidad con Universitario. En ese contexto, condenó actos violentos y rechazó cualquier manifestación que ensucie el fútbol peruano. Para el dirigente, el clásico debe vivirse con pasión, pero dentro del respeto y sin caer en excesos que manchen el espectáculo.

Mientras tanto, en el aspecto deportivo, el plantel blanquiazul sigue trabajando con la mira puesta en el reinicio del torneo tras la fecha FIFA. Alianza sabe que el liderato no garantiza nada, pero sí alimenta la ilusión del hincha.

¿Cuándo volverá a jugar Alianza Lima?

Tras el parón de selecciones por la fecha FIFA, Alianza Lima visitará a Universitario de Deportes en el Estadio Monumental por la fecha 9 del Torneo Apertura.

Paolo Guerrero disputará su primer clásico ante Universitario de Deportes. (Foto: Getty Images)

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