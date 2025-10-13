Bolivia vs. Rusia: fecha, horarios y canales de TV del amistoso FIFA

Bolivia vs. Rusia jugarán este martes 14 de octubre, en el duelo válido por la fecha FIFA. En esta nota conocerás todos los detalles del compromiso a disputarse en el VTB Arena (Moscú, Rusia), donde los sudamericanos buscarán seguir preparándose para el próximo duelo por el repechaje mundialista buscando el último cupo que queda. Atento a todos los detalles para que puedas disfrutar de este enfrentamiento desde la comodidad de tu casa.

Brasil llega a Moscú en un momento de notable ilusión, buscando consolidar la dinámica positiva tras sus recientes resultados en las Eliminatorias. El equipo, ahora dirigido por Óscar Villegas, ha mostrado un resurgimiento en casa y quiere trasladar esa combatividad a un escenario internacional complejo. Este amistoso es fundamental en la hoja de ruta de la “Verde”, cuyo objetivo primordial es llegar con rodaje al repechaje mundialista.

El sistema boliviano se basará probablemente en la solidez defensiva y la velocidad en la transición, consciente de que jugará gran parte del tiempo sin balón. Gran parte de sus aspiraciones pasan por el arco, donde el experimentado Guillermo Viscarra o Carlos Lampe deben ser figuras clave para contener los ataques rusos.

Jugar fuera del Altiplano sigue siendo el gran desafío histórico para Bolivia, que en sus últimas salidas internacionales ha recibido una alta cuota de goles. Enfrentar a un rival europeo en su casa ofrece una prueba de carácter de máxima exigencia para medir el crecimiento táctico del equipo. En el historial reciente, Bolivia solo ha logrado un empate ante Rusia, por lo que una victoria sería una inyección moral histórica para el proceso.

Por su parte, Rusia bajo la dirección de Valeri Karpin, se ve obligada a maximizar cada encuentro amistoso ante su exclusión de las competiciones oficiales. A pesar de esto, el equipo ha mantenido un ritmo de victorias constantes en sus duelos recientes (mayormente ante rivales de menor calado), mostrando una contundencia ofensiva notable.

El principal punto fuerte del conjunto ruso reside en su potencial ofensivo, con jugadores que militan en ligas europeas importantes como Aleksandr Golovin (Mónaco), quien es el cerebro en la creación de juego. Se espera que Rusia asuma el control del balón y la iniciativa, explotando la velocidad por las bandas y la calidad técnica de sus mediocampistas.

Más allá del resultado, este amistoso funciona como un laboratorio para el cuerpo técnico ruso, permitiendo integrar a jóvenes talentos de la Liga Premier de Rusia y afianzar un bloque homogéneo. El factor localía es un elemento a favor, y el público en el estadio será testigo de un equipo que, pese a las restricciones, busca seguir desarrollando su identidad futbolística. La historia previa les da favoritismo, pero no deberán subestimar la combatividad boliviana.

¿A qué hora juegan Bolivia vs. Rusia?

El encuentro entre Bolivia vs. Rusia está programado para este martes 14 de octubre desde las 12:00 p.m., según el horario de Perú, Ecuador y Colombia. En Chile, Argentina, Uruguay, Brasil y Paraguay, por su parte, el duelo comenzará a las 2:00 p.m.; mientras que en Venezuela y Bolivia a las 1:00 p.m.; en México a las 11:00 a.m.; y en España a la 7:00 p.m. del mismo día.

¿En qué canales ver Bolivia vs. Rusia?

El partido entre Bolivia vs. Rusia se disputará en el Estadio CTB de la ciudad de Moscú, con la transmisión de Fútbol Canal y Unitel, disponible en el territorio boliviano. Así como también en la plataforma de streaming de FBF Play y Unitel.tv. Asimismo, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto del encuentro a través de la página web de Depor.

¿Dónde Juegan Bolivia vs. Rusia?

