Pese a que el amistoso frente a Chile dejó como saldo una derrota por 2-1 en los minutos finales, el primer balance en la interna de la Selección Peruana es positivo. Hubo muchos caras nuevas en el encuentro en Santiago y Manuel Barreto, si bien es el entrenador interino, pudo sacar algunas conclusiones de lo mostrado a nivel individual y colectivo, esperando mejores respuestas para la fecha doble de noviembre, donde enfrentaremos a Rusia y nuevamente a la ‘Roja’.

Dentro de este renovado grupo, hay jugadores que formaron parte del último proceso para el Mundial del 2026 y tendrán que asumir un nuevo rol a raíz de esa experiencia. Joao Grimaldo es uno de ellos, por lo que no fue una sorpresa que se erigiera como una de las figuras de la ‘Bicolor’ en el choque con los mapochinos.

El delantero del Riga FC fue de los más desequilibrantes y dejó destellos que confirman que está con confianza luego de tener la continuidad en el fútbol europeo que tanto estaba esperando. Así pues, antes de volver a su club, dejó un contundente mensaje: “Es un proceso largo que nos toca afrontar a nosotros. Mientras tenga la confianza del entrenador y del equipo, voy a demostrar en el campo”, afirmó.

Joao Grimaldo debutó con la Selección Peruana de la mano de Juan Reynoso. (Foto: Getty Images)

Joao sabe que para que continúe en ese nivel, debe mantenerse enfocado en los objetivos trazados con su club y regresar a la Selección Peruana con la misma confianza. “Ahora toca enfocarme en mi equipo. Hay que hacer las cosas bien y luego volver a la selección, si me toca estar en el equipo”, añadió.

Por último, mientras caminaba por los pasillos del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, Grimaldo valoró el respaldo de Manuel Barreto y el mensaje que les dio a los más jóvenes para que afronten este proceso de transición. “El profesor Barreto nos pide que seamos nosotros mismos y que demostremos en el campo lo que somos fuera de él”, puntualizó.

Se espera que Joao Grimaldo vuelva a ser tomado en cuenta para la convocatoria de noviembre, donde la ‘Blanquirroja’ tendrá sus dos últimos retos del año. Mientras esto se lleva a cabo, Jean Ferrari, director general de Fútbol de la FPF, continúa con su labor de encontrar al entrenador ideal para que tome las riendas del equipo con miras a las Eliminatorias para el Mundial del 2030.

Joao Grimaldo está en el Riga FC a préstamo desde Partizán de Belgrado. (Foto: Riga FC)

¿Cuándo volverá a jugar la Selección Peruana?

Luego de perder por 2-1 a manos de Chile, la Selección Peruana volverá a tener actividad dentro de aproximadamente un mes cuando visite a Rusia, en el partido amistoso válido por la fecha FIFA del próximo mes. Dicho duelo está programado para el miércoles 15 de noviembre, se disputará en el Gazprom Arena (San Petersburgo) y el horario aún está por confirmarse.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de Movistar Deportes por la señal de cable, disponible en los canales 003 y 703 HD de Movistar TV, además de su versión de streaming en la plataforma de Movistar TV App (antes Movistar Play). Por señal abierta, el choque de verá por ATV (Canal 9) y América TV (Canal 4). Asimismo, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto del encuentro a través de la página web de Depor.

