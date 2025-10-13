En las últimas horas, días después del amistoso frente a la Chile –con derrota por 2-1 en los minutos finales–, el nombre de Gustavo Álvarez comenzó a sonar cada vez más fuerte alrededor de la Selección Peruana, a propósito de la búsqueda del entrenador que tomará las riendas del equipo pensando en el proceso para el Mundial del 2030. Así pues, desde territorio chileno dieron por hecho que ya está todo acordado con el actual director técnico de la Universidad de Chile.

Según El Mercurio, Álvarez ya le habría comunicado a los ‘Azules’ su deseo de marcharse y, en medio de eso, la Federación Peruana de Fútbol (FPF) estaría dispuesta a pagar su cláusula de salida, la cual asciende a 1.2 millones de dólares. Sin embargo, esta versión fue desmentida por el propio Jean Ferrari, director general de Fútbol de la FPF.

En una reciente entrevista con Teledeportes, el exadministrador de Universitario de Deportes fue contundente cuando le consultaron sobre Gustavo Álvarez y la versión de la prensa chilena: “No es verdad”, afirmó escuetamente, sin dejar espacio para más especulación. En esa misma línea, Ferrari aclaró que no puede dar más detalles sobre sus gustos respecto al próximo DT de la ‘Bicolor’, para evitar que esto se transforme en una novela.

“Yo no puedo entrar en decir ‘tal sí me gusta, tal no me gusta’, porque esto se convierte en una novela, porque después de esto seguro van a comenzar a especular. Lo que menos quiero es que se hable de tal o cual entrenador, porque además tienen familias y para el Perú tampoco le hace bien”, señaló en el programa de Panamericana Televisión.

Gustavo Álvarez llegó a la Universidad de Chile a comienzos del 2024. (Foto: Getty Images)

Ante la insistencia por nombres propios, Jean Ferrari le dio una valoración importante a técnicos como Fabián Bustos, Jorge Fossati y Néstor Gorosito, pero sin que se malinterprete y se piense que son candidatos para llegar a la Selección Peruana. Para él, es clave que se siga la línea trazada para la elección del estratega y que haya un análisis previo.

“Me gusta Fabián Bustos, me gusta Fossati, me gusta Gorosito... Pero es que son entrenadores que tienen un perfil acorde con lo que también grandes equipos y selecciones necesitan. Yo no puedo descartar a nadie, porque este es un tema de procesos y análisis”, agregó.

Esta línea trazada en la Videna habla de un cuadro tabulador, donde se evalúan 11 características y a partir de eso los entrenadores pasan por un primer filtro antes de ser entrevistados por el propio Ferrari. Entre los ítems a considerar, están su idea de juego, su relación con la prensa, su conocimiento del fútbol peruano, entre otros.

“Yo tengo una metodología de elección, la cual he venido aplicando durante todos estos años en la gestión deportiva, sobre todo como director deportivo. Busco básicamente un cuadro tabulador, donde cada característica tiene un porcentaje. A partir de esas 11 características, te arroja un promedio y a partir de eso veo si es que puedo entrar en una segunda etapa con ese entrenador”, añadió.

El director general de Fútbol de la FPF reveló que ya tuvo algunas reuniones con técnicos, sobre todo en el viaje que hizo por Argentina y Brasil, pero sin algo concreto sobre la mesa. “A partir de esa evaluación, he podido entrar en conversaciones con algunos entrenadores. En primer lugar, una conversación, acerca del paladar futbolístico y donde les pregunto acerca de cada uno de esos ítems”, sentenció.

Jean Ferrari asumió como director de Fútbol de la FPF tras su salida de Universitario. (Foto: Pedro Salazar / Depor)

¿Cuándo volverá a jugar la Selección Peruana?

Luego de perder por 2-1 a manos de Chile, la Selección Peruana volverá a tener actividad dentro de aproximadamente un mes cuando visite a Rusia, en el partido amistoso válido por la fecha FIFA del próximo mes. Dicho duelo está programado para el miércoles 15 de noviembre, se disputará en el Gazprom Arena (San Petersburgo) y el horario aún está por confirmarse.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de Movistar Deportes por la señal de cable, disponible en los canales 003 y 703 HD de Movistar TV, además de su versión de streaming en la plataforma de Movistar TV App (antes Movistar Play). Por señal abierta, el choque de verá por ATV (Canal 9) y América TV (Canal 4). Asimismo, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto del encuentro a través de la página web de Depor.

TE PUEDE INTERESAR