Brasil vs Japón: fecha, horarios y canales de TV del amistoso FIFA

Brasil vs. Japón jugarán este martes 14 de octubre, en el duelo válido por la fecha FIFA. En esta nota conocerás todos los detalles del compromiso a disputarse en el Estadio Ajinomoto (Tokio, Japón), donde los dirigidos por Carlo Ancelotti buscará seguir con la racha positiva después de la goleada que le propinaron a Corea del Sur, además de ir encontrando poco a poco al equipo que presentará en el Mundial. Atento a todos los detalles para que puedas disfrutar de este enfrentamiento desde la comodidad de tu casa.

Brasil comenzará su preparación a la siguiente Copa del Mundo. Terminó las Eliminatorias CONMEBOL con un desempeño irregular, finalizaron en la quinta casilla, tras caer 1-0 ante Bolivia en al última fecha. Una nueva victoria en Asía tras la goleada ante Corea del Sur serviría para darles confianza y aceitar detalles para la cita mundialista.

En una gran victoria sobre Corea del Sur, Estevao y Rodrigo anotaron dobles y Anselotti Brasil se ha congelado defensivamente y está mejorando con Estevao, Rodrigo y Vineous Jr. en el ataque. Ansalotti simplemente se ha quedado con las cosas y demuestra que no es ciencia espacial gestionar un equipo con mucho talento.

El sistema 4-2-3-1 de Anceloti es necesario para este equipo brasileño y tiene el ataque armado por Vinicius Jr., Rodrigo y Estevao que es un delantero maravillosamente fluido. En el centro, con una pareja sólida formada por Bruno Guimerus y Casemiro le da a Brasil mucho equilibrio. Jolinton, Lucas Paqueta, Igor Jesus, Richerlison y Gabriel Martine pueden llegar a la línea de fondo para hacer cosas nuevas.

Por su parte en Japón fueron de los primeros clasificados al Mundial 2026 e hicieron una preparación de amistosos ante selecciones de CONMEBOL y CONCACAF, perdiendo hasta la fecha solo contra Estados Unidos (2-0), tras empatar con México y Paraguay.

Ahora los ‘nipones’ continuarán con su preparación para el próximo verano, ya que el viernes derrotará a Paraguay por 2-2. El técnico Hajim Moriyasu se siente muy honrado y las derrotas de Alemania y España en el Mundial de 2022 demuestran que Japón tiene el favor de derrotar a los grandes. Su 3-4-2-1 preferido es la parte más equilibrada del viento al conseguir la clasificación para el Mundial de Asia.

La visita lleva 4 duelos sin conocer la derrota frente al local en los últimos encuentros que disputaron en el torneo. El último mano a mano en este certamen fue el 6 de junio, en Amistosos del torneo Amistosos Internacionales 2022, y Brasil se llevó la victoria por 0 a 1.

¿A qué hora juegan Brasil vs Japón?

El encuentro entre Brasil vs Japón está programado para este martes 14 de octubre desde las 5:30 a.m., según el horario de Perú, Ecuador y Colombia. En Chile, Argentina, Uruguay, Brasil y Paraguay, por su parte, el duelo comenzará a las 7:30 a.m.; mientras que en Venezuela y Bolivia a las 6:30 a.m.; en México a las 4:30 a.m.; y en España a la 12:30 p.m. del mismo día.

¿En qué canales ver Brasil vs Japón?

El partido entre Brasil vs Japón se disputará en el Estadio Ajinomoto de la ciudad de Tokio, con la transmisión de SporTV y Globo TV, disponible en el territorio brasileño. Así como también en la plataforma de streaming de Zapping, Claro TV+ y Vivo Play. Asimismo, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto del encuentro a través de la página web de Depor.

¿Dónde Juegan Brasil vs Japón?

