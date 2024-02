Brasil vs. Paraguay se enfrentarán EN VIVO, EN DIRECTO y ONLINE este lunes 5 de febrero en el Estadio Nacional Brígido Iriarte, como parte del cuadrangular final del Preolímpico Sub 23. Este partido será crucial para ambas selecciones, que lograron su clasificación a esta instancia tras conseguir tres victorias. El choque comenzará a las 3:00 de la tarde (hora de Perú) y será transmitido de forma gratuita por DSports (DIRECTV) y Tigo Sports para América Latina. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. Mira el minuto a minuto más completo, junto a todos los goles, tarjetas amarillas, rojas, estadísticas e incidencias en Depor.

Brasil vs Paraguay: revisa el horario y cómo ver el Preolímpico Sub 23. (Vídeo: Conmebol).





Brasil vs Paraguay: posibles alineaciones

Brasil: Matheus Donelli; Ronald, Lucas Fasson, Luan Patrick, Rikelme; Mauricio, Gabriel Pirani, Bruno Gomes, Marquinhos; Gabriel Pec; Giovane.

Paraguay: Rodrigo Frutos; Fernando Román, Ronaldo DeJesús, Gastón Benítez, Fernando Cardozo, Marcos Gómez, Diego Gómez, Alexis Cantero, Iván Leguizamón, Enso Gonzáles y Marcelo Fernández.