El recambio generacional de la selección de Uruguay se está dando de manera progresiva en todas las posiciones y Óscar Washington Tabárez lo ha estado manejando de la mejor manera posible, siguiendo la política que estableció desde su llegada en 2006 de respetar el proceso formativo de los seleccionados. Sin embargo, la Eliminatoria para Qatar 2022 y la cancelación de los torneos juveniles de la Conmebol han llevado al ‘Maestro’ a depender más de aquellos jugadores que en principio solo iban a tener un papel secundario en este proceso eliminatorio. De esa manera, jugadores como Brian Rodríguez –una de las últimas perlas salidas de la prolífica cantera de Peñarol– han tomado mayor relevancia.

El presente del atacante de 21 años recién está retomando el camino que se le había trazado desde que salió del ‘Carbonero’ en 2019, de donde se marchó a Los Ángeles FC de la MLS como la venta más cara de la historia del club con un costo de 10.3 millones de dólares. Veloz, pícaro, encarador y desequilibrante, el nacido en Tranqueras quiere recuperar el reconocimiento de la exigente hinchada charrúa volviéndose importante para la selección, donde ya ha marcado 3 goles en 10 partidos.

Brian Rodríguez está disputando su primera Eliminatoria con la selección de Uruguay. (Foto: AUF)

Un rebelde sin causa

“‘Locura’, qué partido te jugaste hoy, eh”, le decía José ‘Chueco’ Perdomo, histórico jugador de la selección uruguaya, a un escuálido juvenil que recién empezaba a destacar en las inferiores de Peñarol. Su nombre era Paul Brian Rodríguez Bravo (Tranqueras, 20 de mayo de 2000), mejor conocido como Brian dentro de los chicos que soñaban con algún día llegar a debutar en la Primer División de Uruguay. Perdomo le decía ‘Locura’ pues, según confesó en 2019, “tenía 15 años y un cohete en la cabeza, era un loco”.

Desde sus primeros minutos en la categoría sub-16 de Peñarol, Brian Rodríguez demostró su habilidad, desparpajo y conchudez. No obstante, la precariedad de su entendimiento del juego lo hacía un jugador bastante desequilibrado y que, en algunas ocasiones, terminaba generando perjuicios en el equipo. “Era muy flaquito. Le pegaron una patada y voló, pero aguantó bien. Le di el visto bueno para que Peñarol lo contratara. Después subió a Tercera y más tarde a Primera y como era medio rebelde, me lo trajeron de nuevo a mí a Cuarta. Cada vez que se portaba mal me lo bajaban a mí para que le hablara”, añadió Perdomo, opinando sobre la vez que conoció a Brian.

Brian Rodríguez gritando sus primeros goles con Peñarol. (Foto:Peñarol)

Rebelde en la vida como en la cancha, Rodríguez hacía de las suyas en todos lados sin medirse. Tuvo que sentir los golpes previos al profesionalismo para darse cuenta que, si no se enderezaba, el talento en sus pies no iba a ser suficiente para estrenarse en la profesional con Peñarol. Tal como sucedió con Federico Valverde en su momento, ‘Locura’ jugaba ‘sobradísimo’, regalando lujos –muchas veces innecesarios– para la tribuna sin medir la responsabilidad que eso significaba.

Si Brian Rodríguez comenzó a ser tomado en cuenta en el primer equipo de Peñarol, dirigido en esos años por Leonardo Ramos, fue porque mejoró aquellos recursos técnicos que en las categorías inferiores eran simples ‘pinceladas’ de un chico atrevido. Era el 23 de marzo de 2018 y en los parlante del Campeón del Siglo retumbó un nombre desconocido para muchos hinchas ‘carboneros’. “Con la ‘17’ en la espalda, ingresa en Peñarol el juvenil Brian Rodríguez en lugar de Giovanni González”, es escuchó en todo el estadio. Aquel día jugó 58 minutos y consiguió lo que tanto había soñado desde que su intrépido cuerpo pisó por primera vez las instalaciones del club de sus amores. El 1-1 final terminó siendo parte de la anécdota. “Después, me costó adaptarme al estilo de vida del profesionalismo, a cumplir con las normas. Con 17 años, debuté en Primera y me sumé a un plantel de gente adulta, que no cometía errores. Yo cometí muchos, viví cosas de golpe que no supe manejar. Por suerte, varios de ellos hablaron conmigo y eso me ayudó a madurar”, comentó el jugador en mayo pasado en una entrevista con la FIFA.

Una ‘Locura’ en Los Ángeles

Para el siguiente semestre Brian Rodríguez jugó menos, pero con la llegada de Diego López al banquillo en lugar de Ramos sus esperanzas de renovaron. Trabajó a puro músculo durante la pretemporada y a punta de goles pidió a gritos su titularidad para 2019. Durante todo ese tiempo consolidó su mejor nivel y, además de disputar el Mundial sub-20 de Polonia con Uruguay, destacó lo suficiente para romper el mercado de fichajes charrúa con un traspaso millonario a Los Ángeles FC de la MLS norteamericana.

Se fue de Montevideo dejando el club que lo vio crecer y un apodo que había graficado su juego desde niño. En Estados Unidos ya no sería ‘Locura’, sino ‘Rayito’, sobrenombre que recibió por su velocidad en la gambeta y desequilibrio por las bandas. Su llegaba al extranjero coincidió con sus primeros llamados a la selección mayor y su estreno goleador con el combinado celeste: en los 6 duelos que disputó con el cuadro de Tabárez en 2019, anotó 3 goles y sirvió una asistencia. Entrenar con Suárez, Cavani, Godín y Jiménez, fue toda una fantasía para Brian. “¿Sabés lo que jugar con tus ídolos? ¡Es fácil! Y afuera del campo, son como cualquier otro, muy normales. Es más, Suárez me ganó a la Play y me volvió loco. ¡Mirá si me voy a quejar porque me cargue Suárez!”, confesó también para la FIFA.

Brian Rodríguez fue transferido de Peñarol a Los Ángeles FC por un precio récord de 10.3 millones de dólares. (Foto: MLS)

A quien lo quiere celeste, que le cueste

Su convocatoria para disputar las Eliminatorias rumbo a Qatar 2022 vino de la mano con la confianza del ‘Maestro’ Tabárez, pues alineó ante Chile. Ecuador, Brasil, Paraguay y Perú. Lamentablemente no consolidó su titularidad ante la presencia de jugadores de mayor jerarquía, y para la Copa América no fue tomado en cuenta en ningún partido.

Ahora está de regreso en Los Ángeles FC después de haber tenido continuidad en el Almería de la Segunda División de España, club donde estuvo prestado desde comienzos de 2021 y le dio la posibilidad de sentir el rigor europeo. Con todo lo que ha vivido hasta ahora pareciera que estuviéramos hablando de un jugador mayor, pero Brian Rodríguez solo tiene 20 años y el tiempo suficiente para convencer a Tabárez de que puede serle útil en lo que queda de las Eliminatorias. De él dependerá convencerlo.

Brian Rodríguez disputó el Mundial sub-20 de Polonia con la selección de Uruguay en 2019. (Foto: FIFA)

