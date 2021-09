La imposibilidad de contar con Luis Suárez (lesión) y Edinson Cavani (dificultades para salir de Inglaterra), los dos delanteros más importantes de la selección de Uruguay en la última década, invitó a Óscar Washington Tabárez a echar mano de todo el material disponible en casa, sin importar la edad ni la experiencia previa en una Eliminatoria: Federico Fernández (Liverpool) y Agustín Álvarez (Peñarol). El llamado a este último –una de las mayores revelaciones del fútbol uruguayo en 2021– es la convocatoria que más entusiasmo ha generado la hinchada celeste.

El ‘Canario’, como también le conocen a Agustín Álvarez, tiene 20 años y hasta antes de la paralización de los torneos juveniles de Conmebol, solo pertenecía a la sub-20. Normalmente el ‘Maestro’ Tabárez no acostumbra a romper el proceso formativo de un futbolista de selección –como pasó con Suárez en 2007, a quien no llevó a la Copa América pese a tener las condiciones–, sin embargo, la urgencia y el excelente nivel del ‘9’ de Peñarol pesaron más para que sea parte de esta fecha triple de septiembre, en la que enfrentarán a Perú, Bolivia y Ecuador.

Antes de ser considerado por Óscar Washington Tabárez para las Eliminatorias rumbo a Qatar 2022, Agustín Álvarez solo había pertenecido a la sub-20 charrúa. (Foto: AUF)

Los registros goleadores de Agustín Álvarez son demoledores, pues además de ser uno de los artilleros de la Primera División de Uruguay (8), también es el máximo anotador de la Copa Sudamérica 2021 (9), torneo donde el cuadro ‘carbonero’ ya está instalado en las semifinales. De este modo, aunque es muy probable que espere su oportunidad en el banco de suplentes ante la presencia de delanteros con mayor jerarquía, esta es la chance perfecta para que el ariete deje de ser un juvenil y comience a experimentar la presión de jugar las Eliminatorias más complicadas del mundo.

El despertar de un canario

La vida de Agustín Álvarez Martínez (San Bautista, Canelones; 19 de mayo de 2001) ha transcurrido a la velocidad de los remates que hoy nacen de sus pies y tienen enamorados a los fervientes hinchas de Peñarol. Si su debut en septiembre del año pasado pareció ser muy prematuro dadas las condiciones que atravesaba el equipo, todo lo que ha antecedido a ese partido ha sido todavía más precoz para el delantero. No solo en el fútbol, sino también en la vida que le tocó pasar desde su salida de San Bautista, que dicho sea de paso, es la que ha forjado su madurez como futbolista y persona.

Juan Carlos Álvarez, el padre de Agustín, siempre quiso que él y su hermano Facundo jugasen juntos en el Vida Nueva FC, el club más importante de la localidad de San Bautista y donde todos los chicos comienzan a participar desde la categoría baby fútbol. La diferencia de tres años no fue impedimento para que el ‘Canario’ juegue con chicos mayores que él. Danilo Villalba, su técnico en aquella época, contó alguna vez que con un gol suyo salieron campeones cuando casi nadie confiaba en que pudiera destacar siendo tan chico.

Agustín Álvarez destacó en Peñarol desde que se sumó a las inferiores cuando tenía 11 años. (Peñarol)

Después de culminar sus primeros años en Vida Nueva, pasó a River Plate de Uruguay. Ni siquiera pasaba los diez años y ya mostraba una personalidad muy especial. Igual de encarador que con la pelota en los pies. En su categoría también estaba Facundo Pellistri, uno de sus mejores amigos y que hoy juega en el Deportivo Alavés después de haber sido comprado por el Manchester United. Cuando ‘Facu’ fue llamado para pasarse a Peñarol, no le importó tener diez años y puso una condición: “Quiero que Agustín venga conmigo”, dijo tajantemente.

No fue complicado que la dupla se pase al ‘Carbonero’, pues al igual que Facundo, Agustín era de los más prometedores de la promoción 2001. “En River formaron una sociedad impresionante entre ellos dentro de la cancha y hoy son hermanos de la vida. Tenemos una muy linda relación con la familia de Facundo”, le contó el padre de ‘Agus’ a Referí del diario El Observador en una entrevista.

Madurez y carácter

En su llegada a Peñarol lo recibieron los más experimentados formadores y gestores de jóvenes promesas del fútbol uruguayo: Néstor Goncálvez, actual jefe de captadores en el interior de Uruguay, y Rodolfo Catino, vicepresidente del club que por entonces era más cercano a los menores que se incorporaban a las bases.

Sin embargo, Juan Gandolfo, también otro de sus directores técnicos, no siempre lo tomó en cuenta desde un inicio y pensó en dejar Peñarol para regresar a River. El apoyo de su familia fue fundamental en este momento, principalmente para que entienda que no siempre iba ser titular y que la única manera de lograr lo que quería, era a punta de trabajo duro.

Facundo Pellistri (izquierda) jugando junto a Agustín Álvarez (al centro), su amigo de toda la vida, en las inferiores de Peñarol. (AUF)

Mientras Agustín Álvarez iba escalando etapas en Peñarol, a los 16 años recibió la noticia de que sería padre. Tal como había ocurrido siempre desde que salió de San Bautista, asumió su paternidad con madurez y cambió muchos de sus hábitos para cumplir con un solo objetivo: llegar a Primera División para darle todas las comodidades a Julia, el nuevo amor de su vida. “Creo que el mayor cambio que tuve fue cuando nació ‘Juli’. Tenía 16 años y me hizo tener otra responsabilidad. Ella dependía de mí, me hizo madurar rotundamente. Yo pasaba a ser secundario, la nena estaba antes y aprendí a ver las cosas de un modo distinto. Me ayudó mucho”, comentó hace poco en una entrevista para la web de la Copa Sudamericana.

José ‘Chueco’ Perdomo, campeón de la Copa Libertadores con Peñarol en 1987 y capitán de la selección uruguaya campeona de América ese mismo año, lo tuvo en la sub-16. Con el status de padre y nuevas responsabilidades por delante, el ‘Canario’ endureció su carácter para hacerse cada vez más fuerte dentro del área. Asimismo, mejoró su definición y trabajó en los movimientos de distracción para eludir sin balón a los defensores más complicados.

Agustín Álvarez y Facundo Pellistri formaron parte de las selecciones juveniles de Uruguay desde muy pequeños. (AUF)

Imparable desde su debut

Cuando aún estaba en Vida Nueva, su capacidad goleadora lo llevó marcar 60 goles en una temporada dentro de la categoría de 7 años. Ya en Peñarol, entendió que para trasladar esos números a Primera División debía ser un delantero más completo. Por eso, no es casualidad que desde su debut profesional haya sido capaz de anotar goles de izquierda, derecha, cabeza, dentro del área, fuera de ella y hasta de tiro libre.

El debut de Agustín Álvarez en Primera División se dio en una fecha muy especial: 12 de septiembre de 2020, día en el que su hija Julia también estaba cumpliendo 3 años. Mario Saralegui, técnico de Peñarol en aquel entonces, lo tuvo en el banco de suplentes en un partido ante Montevideo City Torque. Pero todo cambió rápidamente cuando Nicolás Franco se lesionó y el ‘Canario’ tuvo que ingresar para reemplazarlo. “Calentá, que vas a jugar”, le dijo Saralegui. Sin pensarlo mucho y con el nerviosismo de por medio, entró al campo para estrenarse profesionalmente.

Agustín Álvarez es titular indiscutible en Peñarol a pesar de contar con tan solo 20 años. (Foto: Peñarol)

Ese estreno marcó el inicio de una carrera que no ha hecho más que seguir una pendiente ascendente. Montevideo City Torque marcó su debut, no obstante, ni el mismo Agustín Álvarez se imaginó que una semana después sería titular en la Copa Libertadores frente a Colo Colo. No era pura coincidencia ni la respuesta obligatoria a la necesidad del entrenador, sino la demostración perfecta de que todo el camino que había recorrido desde San Bautista hasta la capital uruguaya, estaba rindiendo sus frutos.

El ‘Canario’ cerró la temporada 2020 con 10 goles, un registro bastante prometedor para su edad y tomando en cuenta que era su primer año como futbolista profesional.. En el curso 2021 ya suma 8 goles en mucho menos partidos, y no cabe dudas que romperá su marca del año pasado. Sin embargo, la mejor demostración que su nombre está hecho para las grandes portadas es su cuota goleadora en la presente Copa Sudamericana.

Actualmente lleva 9 goles en el torneo continental y está a 2 tantos de igualar a Eduardo Vargas como el goleador que más veces marcó en una misma campaña copera, la cual fue establecida por el chileno cuando salió campeón con la Universidad de Chile en 2011. Asimismo, por el momento Álvarez está en el top 11 de los máximos artilleros de la historia de la ‘Suda’, encabezada por Hernán Barcos con 19 goles. “Lo que siempre soñé fue ser el nueve de Peñarol y lo estoy disfrutando”, le dijo a ESPN hace poco. Y vaya que se está divirtiendo.

Agustín Álvarez junto a su familia, una de sus mayores motivaciones para ser cada día mejor en Peñarol. (Foto: Peñarol)

Un lugar en la ‘celeste’

Óscar Washington Tabárez sabe que tiene en sus manos a un ‘9’ que puede servirle a la selección de Uruguay a largo plazo, pensando especialmente en el recambio generacional que se va a producir después de este proceso mundialista rumbo a Qatar 2022. Luis Suárez y Edinson Cavani no serán eternos, y eso ha quedado demostrado.

“¿Cuántos partidos jugamos sin Cavani ni Suárez nosotros? Muchas veces los ganamos. Más allá de los vaticinios previos. Esa es una de las formas más maravillosas de olvidos que he visto en el fútbol, cuando se vaticinan cosas o se generan sensaciones negativas”, comentó el ‘Maestro’ sobre la ausencia de sus dos referentes. Bajo esa lógica, no falta mucho para que Agustín Álvarez se convierta en el relevo natural en la delantera de la celeste. Ya demostró a nivel local e internacional que tiene argumentos para conseguirlo.

Temporada Partidos Goles Asistencias Frecuencia de goles 2020 (Primera División) 24 10 0 146 minutos 2020 (Copa Libertadores) 4 0 1 0 minutos 2021 (Primera División) 14 8 0 138 minutos 2021 (Copa Sudamericana) 12 9 2 112 minutos

Recibe nuestro boletín de noticias: te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.

TE PUEDE INTERESAR