La selección de Canadá volvió a un Mundial por lo todo lo grande. Líder de las Eliminatorias de Concacaf, el equipo de Alphonso Davies y compañía jugará la Copa del Mundo de Qatar 2022 tras varios años de ausencia con el único objetivo de hacer bien las cosas y -por qué no- intentar llegar al podio. ¿Podrán hacerlo? Pues lo primero será conocer a sus rivales en la fase de grupos.

Echa un vistazo a cuál será el camino del elenco canadiense en el Sorteo Mundial de Qatar 2022 y quiénes serán sus rivales tras el evento en Doha, todo esto en caso de que los ‘Rojos’ logren superar la fase de grupos y transite por los octavos de final, cuartos, semifinales y la gran final.

Grupo de Canadá en el Mundial

Por definirse

Rivales de Canadá en el Mundial

Por definirse

Fixture de Canadá en el Mundial

Por definirse

¿Cuándo debuta Canadá en el Mundial?

Por definirse

Canadá se ganó su lugar en el gran escenario del fútbol mundial con una sobresaliente actuación en las eliminatorias. El equipo norteamericano únicamente bajó el pistón en la última semana cuando, acariciando ya el boleto, sufrió sus únicas dos derrotas ante Costa Rica y Panamá.

Los pupilos del inglés John Herdman, antiguo seleccionador femenino de Canadá, fueron capaces de rematar la clasificación pese a la baja desde enero de su gran estrella, Alphonso Davies. El explosivo jugador del Bayern Munich, de 21 años, dio un gran susto al detectársele una miocarditis de la que ya se está recuperando.

En un directo en redes sociales, Davies celebró entre lágrimas la clasificación de su selección, a la que ahora quiere liderar a una primera victoria en un Mundial. En su única participación anterior, en México 1986, la escuadra norteamericana perdió sus tres partidos ante Francia, Hungría y la Unión Soviética.

Calendario del Mundial de Qatar 2022

Las 32 selecciones se repartirán en ocho grupos de cuatro equipos que disputarán tres encuentros todos contra todos, a una vuelta. Los dos primeros clasificados de cada grupo pasarán a octavos de final y se enfrentarán en el formato primero de grupo contra segundo de grupo, así: A vs B, C vs D, E vs F y G vs H.

Fase de grupos: del 21 de noviembre al 2 de diciembre.

Octavos de final : del 3 al 6 de diciembre.

: del 3 al 6 de diciembre. Cuartos de final: 9 y 10 de diciembre.

Semifinales : 13 y 14 de diciembre.

: 13 y 14 de diciembre. Tercer / cuarto puesto: 17 de diciembre.

Final: 18 de diciembre.





