Carlos Zambrano sorprendió el pasado lunes al colocar en su cuenta oficial en Instagram que ya no pertenecía al PAOK Salónica. Sin embargo, el defensor peruano estaría cerca de firmar por un nuevo club. El destino del popular 'León' sería el Dinamo Kiev de Ucrania, según pudo Depor.

Dimitris Vergos, periodista griego en comunicación con este medio, indicó que el cuadro del Dinamo Kiev sería el nuevo conjunto de Carlos Zambrano , quien iría en calidad de préstamo. Y es que el jugador tenía la intención de salir del fútbol griego en busca de nuevas oportunidades.

"No ha jugado mucho en los últimos meses y tampoco ha marcado mucho la diferencia. Desde hace algunos días no se entrenaba con el PAOK, incluso después de las fiestas de Navidad.", sostuvo sobre Zambrano. Además, el ex Schalke 04 y Eintracht Frankfurt quería cambiar de club. Es más, pasaría los examanes médicos con el elenco ucraniano en las próximas horas.

Como se recuerda, en 2016 el ex defensa de la Selección Peruana firmó un contrato de cuatro temporadas por Rubin Kazan. Se descarta que el elenco de Ucrania lo vaya a comprar, por lo que pasaría en calidad de préstamo (se desconoce el tiempo).

Esta sería la primera experiencia de Carlos Zambrano en el fútbol de ese país. También tiene pasado en el Saint Pauli, conjunto alemán que actualmente compite en la Bundesliga 2 (segunda división teutona).