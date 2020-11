MIRA AQUÍ Chilevisión y CDF Premium EN VIVO, Chile vs. Venezuela por Eliminatorias Qatar 2022 [CANALES]

Chilevisión y CDF Premium EN VIVO | Chile vs. Venezuela juegan EN DIRECTO ONLINE TV este martes 17 de noviembre desde Caracas por la fecha 4 de Eliminatorias Qatar 2022. El duelo se juega en el país de la escuadra vinotinto, que espera quitarle la alegría a ‘La Roja’ tras su victoria en el ‘Clásico del Pacífico’. Sigue la transmisión y narración desde las 5:00 p.m. de la tarde (hora local), 4:00 p.m. (hora peruana). Además, contará con una cobertura especial del minuto a minuto y las incidencias.

Este podría marcar el primer triunfo de la escuadra venezolana, la misma que llega a este compromiso tras caer contra Colombia (3-0), Paraguay (1-0) y Brasil (1-0). ‘La Roja’, por su parte, llega tras una derrota (2-1) ante Uruguay, un empate (2-1) frente a Colombia y una victoria (2-0) sobre Perú.

Chile vs. Venezuela: hablan los protagonistas

Reinaldo Rueda no se siente como favorito para el Chile vs. Venezuela. El estratega colombiano de ‘La Roja’ tomará sus precauciones para no sufrir con un equipo que considera viene haciendo bien las cosas, a pesar que de que los resultados no se le vienen dando.

“Todos los partidos son diferentes. Venezuela se ha fortalecido mucho. Aparte de lo que son estos jugadores jóvenes que están haciendo este recambio generacional, quizás están adoptando un comportamiento táctico y estratégico diferente al del profesor Rafael Dudamel. Están haciendo un fútbol muy vertical con hombres de gran capacidad atlética y es impredecible”, declaró el director técnico del país sureño.

Alain Baroja ve que la Selección de Venezuela tuvo una mejora en su rendimiento en las Eliminatorias Qatar 2022, por lo que confía en que puedan sacar un resultado importante ante ‘La Roja’ de Reinaldo Rueda, que llega tras vencer por 2-0 a Perú.

“Las sensaciones, a pesar de las dos primeras fechas, son mejores. Nos hubiese gustado ante Brasil tener otro resultado, pero el equipo dentro de la cancha se vio mucho mejor, mucho más compacto que era la idea principal. Hay que prepararnos para el partido del día martes, ante un rival importante como Chile”, sostuvo el guardameta.

Chile vs. Venezuela: horarios del partido

Uruguay | 18:00

Colombia | 16:00

Venezuela | 17:00

Chile | 18:00

Perú | 16:00

Argentina | 18:00

Paraguay | 18:00

Bolivia | 17:00

Chile vs. Venezuela: últimos enfrentamientos

28.03.17 | Chile 3-1 Venezuela

29.03.16 | Venezuela 1-4 Chile

14.11.14 | Chile 5-0 Venezuela

06.09.13 | Chile 3-0 Venezuela

09.06.12 | Venezuela 0-2 Chile

17.07.11 | Chile 1-2 Venezuela

31.03.10 | Chile 0-0 Venezuela

05.09.09 | Chile 2-2 Venezuela

19.06.08 | Venezuela 2-3 Chile

07.02.07 | Venezuela 0-1 Chile

¿Cómo ver Chilevisión en el cable y streaming por Internet?

La señal de Chilevisión, un canal de televisión abierta chileno, propiedad de Warnermedia, ofrece a su distinguida audiencia y sin costo alguno la transmisión de los partidos de la Selección de Chile en el proceso de las Clasificatorias a la Copa del Mundo Qatar 2022. Ya sea de local o visitante, La Roja llegará a tus pantallas.

Chilevisión se hizo con los derechos de transmisión de la selección de Chile luego una negociación con un importante aliado: Mediapro. El citado grupo audiovisual español pagó a la ANFP (Asociación Nacional de Fútbol Profesional) la suma de 120 millones de dólares y así ganó la licitación.

La empresa chilena aportó el 20 % (24 millones de dólares) de la negociación, mientras que la española el 80 % (96 millones). De esta forma, Mediapro consiguió un socio poseedor de un canal de televisión en Chile para la televisación de Eliminatorias Qatar 2022.

Recuerda que Chilevisión te ofrecerá los mejores partidos de fútbol gracias a su presencia en distintos operadores de cable en Chile como Claro, DirecTV, Entel, Movistar, VTR y TuVes. Consulta la programación de las Eliminatorias Qatar 2022 y otros eventos en el sitio oficial del canal chileno.

▷ VER CDF Premium

Al igual que Chilevisión, CDF te llevará los partidos de Chile en las Eliminatorias a Qatar. Desde 2020 a 2022, y si es necesario el repechaje, CDF Premium, Estadio CDF y CDF Básico habilitarán sus señales para que no te pierdas los encuentros de La Roja ni de ninguna selección de Sudamérica.

CDF Premium posee los derechos de transmisión televisiva y sonora de los campeonatos organizados por la Asociación Nacional de Fútbol Profesional, por eso para ver algún partido en vivo del fútbol chileno no te queda otra opción. La mencionada señal también transmitirá los partidos de La Roja.

Recuerda que para ver CDF debes estar afiliado a algún operador de cable de pago. Claro, DirecTV, Entel, Movistar, VTR y TuVes con algunos opciones con las que podrás acceder al contenido que te ofrecen las señales de CDF Premium y CDF Básico.

¿Y Estadio CDF?

Estadio CDF es el servicio de streaming que ofrece CDF para disfrutar de todo el fútbol de Chile y los partidos de la Selección. Está creado para un desempeño óptimo en smartphones, tablets, notebooks, y también en computadoras de escritorio y smart tv.

Para acceder, la recomendación es tener una conexión de Internet no menor a 10 Mpbs para así vivir de mejor manera la experiencia de tener acceso a todo el contenido futbolero de CDF desde cualquier lugar del mundo.

