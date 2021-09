Chile buscará terminar con la sequía de victorias que vive en las Eliminatorias rumbo a Qatar 2022 cuando enfrente a Colombia en el estadio Metropolitano de Barranquilla este jueves. Arturo Vidal es el principal referente del equipo de Martín Lasarte y, horas antes del partido, decidió conversar con sus fanáticos para pedirles que apoyen al equipo.

El ‘Rey’ realizó en su cuenta de Instagram un live para intercambiar puntos de vista con los fanáticos. En el video, muchos le preguntaban por el resultado ante los cafeteros que los podría colocar en una gran posición en la tabla de posiciones de cara al pase directo a la Copa del Mundo. “Vamos a ir al Mundial, tranquilos. Vamos nomás”, dijo.

La conversación continuó y los hinchas le recriminaron al volante la falta de gol, este no dudó en responderles asegurando que “lo único que quería era pegarle al arco (en Quito), no me quedó; pero los goles los guardé para el jueves”, concluyó.

Vidal aseguró esta preparado mental y físicamente para enfrentar el partido ante Colombia. En las últimas horas se especuló que habría sufrido problemas musculares que lo alejarían del equipo titular, pero esto finalmente quedó descartado.

Aún se desconoce en qué posición arrancaría Arturo. Martín Lasarte, entrenador de ‘La Roja’, deslizó este miércoles la opción de utilizarlo como delantero, en ausencia del sancionado Eduardo Vargas, en el decisivo partido.

“Arturo es el goleador de Chile (...) Él es capaz de jugar en posiciones incluso que ahora nos pueden parecer extrañas y hacerlo seguramente con calidad y con talento”, dijo Lasarte en una rueda de prensa virtual previo a la visita del jueves a Barranquilla.

De 34 años, el mediocampista del Inter de Milán es el máximo artillero de Chile en el camino a Catar-2022 con cuatro anotaciones. El boliviano Marcelo Martins Moreno (8 goles) y el brasileño Neymar (5) encabezan la tabla de goleadores en las eliminatorias sudamericanas.

Jugar con Vidal adelantado “es una posibilidad, la otra es utilizar (a otro jugador) dentro de lo que nos queda” en la plantilla, agregó el DT, afectado también por las ausencias de Alexis Sánchez y Ben Brereton, revelación de la pasada Copa América, para la triple fecha de las eliminatorias.





