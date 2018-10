Llegó a Miami para unirse a las órdenes de Reinaldo Rueda. Arturo Vidal llegó a Estados Unidos en medio toda la polémica que crece sobre su presente en el Barcelona. La prensa le consulta por sus publicaciones en sus redes sociales, mientras que el ‘Rey’ Arturo, fiel a su estilo, minimiza las cosas, argumentado que se encuentra ‘cómodo’ en Cataluña, pero que también está molesto consigo mismo por su suplencia en el equipo de Messi, Luis Suárez y compañía.



El futbolista, a su llegada a la concentración de Chile, que disputa dos amistosos vs. Perú y México en los amistosos FIFA, ha hablado sobre el tema, dando su versión sobre los hechos.



En ese sentido, Arturo Vidal explicó que sus publicaciones no se deben a su suplencia: "No quiero que sepan que es por eso. Si tengo algún problema con el entrenador, lo hablo personalmente con él". Y agregó que "a veces uno tiene otros problemas y se desahoga en las redes". El volante chileno aseguró que borró el contenido "para que no se especulara".



Pese a ello, el ex Bayern Munich no esconde que "¿cómo uno va a estar contento cuando no juega? Menos yo, que soy un jugador que siempre ha luchado, que ha estado en los mejores equipos del mundo", comentó a todos los medios de prensa chilenos, aunque aseguró que "quiero seguir ganándolo todo con el Barcelona. Físicamente estoy muy bien y contento. Claro que en los últimos partidos he estado un poco molesto, pero esto es así. Seguiré luchando porque vienen partidos muy importantes, donde espero ser titular".



Chile enfrenta el viernes (7:30 p.m. hora peruana) a Perú en el Hard Rock Stadium de Miami, mientras que cuatro días después lo hace en Querétaro ante México. Se vienen dos buenos partidos amistosos para ‘La Roja’ en esta era de Reinaldo Rueda como técnico.