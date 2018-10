No está un gran goleador en la última historia de Chile. Reinaldo Rueda definió una nómina de jugadores de cara a los amistosos con Perú y México, en donde no estaba Eduardo Vargas, uno de los delanteros que más goles ha marcado con ‘La Roja’ en los últimos años. Recién llegado a Miami, para prepararse para el primer amistoso de la fecha FIFA, el técnico colombiano se refirió al delantero de Tigres UANL. Reinaldo fue claro y directo con los medios.



Reinaldo Rueda negó que la ausencia de Eduardo Vargas fuese por un acto de indisciplina que supuestamente había ocurrido el mes de marzo pasado en la Estocolmo ante Suecia. Cuando fue cuestionado sobre el tema, el técnico indicó que no quería hablar del tema.



“El que lo dijo debe tener muy buena fuente. Si lo manifestaron de esa forma, es porque tienen todas las certezas de que así fue. Cada cual debe hacerse responsable de sus actos,” agregó Rueda tras ser consultado sobre el tema de la indisciplina del atacante de Tigres. “Lo único que sé es que Edu Vargas está fuera de esta nómina.”



La ausencia de Vargas se nota más considerando los futbolistas que no se encuentran en la selección, muchos de ellos por lesión. Sin embargo, a la misma vez, puede ser una gran oportunidad para los que recientemente están siendo convocados para darle un poco más de opciones a una selección que ya busca recambio en varias posiciones.



Se esperará hasta la próxima convocatoria de noviembre cuando Chile juegue ante Costa Rica y Honduras para ver si los Rueda y Vargas pueden llegar a un acuerdo yendo hacia el futuro.