Por algo es el subcampeón del mundo: Vargas se lució con gran jugada y marcó el 1-1 ante Chile [VIDEO]

Jesús Vargas puso el gol del 1-1 del Chile vs. Venezuela en partido en Rancagua por el Sudamericano Sub 20 2019. No pasó mucho tiempo para que el equipo de Dudamel empatara el marcador tras haber sido víctima de un penal solo a los 3 minutos de juego.

Tal como dejan ver las imágenes, cuando corrían los 9 minutos del partido y la 'Vinotinto' estaba 1-0 abajo, Sosa se lució con una gran jugada individual por la izquierda para dejar absolutamente solo a Vargas, quien casi desde el suelo sacó el remate para anotar.



A los 3', Fernández fabricó un penal para Chile tras una claro mano de Venezuela. Con toda la confianza del mundo, Tomás Alarcón tomó la pelota para la ejecución de la pena máxima y la cambio por gol.



Venezuela es una de las candidatas al título y lo demostró en la primera jornada con un trabajado triunfo ante Colombia (1-0), un duelo que se le puso cuesta arriba al inicio del segundo tiempo por la expulsión de un jugador. Mientras que Chile en su debut apenas empató 1-1 ante Bolivia.

Así fue el gol del 1-0 de Chile ante Venezuela