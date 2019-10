Chilevisión EN VIVO transmite Chile vs. Colombia desde Alicante por Amistoso Internacional

Chile vs. Colombia se ven las caras en el estadio José Rico Pérez de Alicante, España, por la fecha fifa en Amistoso Internacional. Los dirigidos por Rinaldo Rueda esperan que este partido sirva para buscar nuevas alternativas de cara al nuevo proceso mundialista rumbo a Qatar 2022.

Depor.com te ofrecerá el minuto a minuto más completo de todos con los goles, tarjetas amarillas, rojas y demás incidencias. Engánchate también a la transmisión y narración para conocer más del Chile y Colombia.



Chile vs. Colombia: horarios y canales

Colombia 11:00 a.m. | Caracol TV

Chile 1:00 p.m. | Chilevisión

Perú 11:00 a.m.

México 11:00 a.m.

Ecuador 11:00 a.m.

Bolivia 12:00 p.m.

Paraguay 12:00 p.m.

Venezuela 12:00 p.m.

Argentina 1:00 p.m.

Brasil 1:00 p.m.

Uruguay 1:00 p.m.

España 6:00 p.m.

Arturo Vidal y Claudio Bravo vestirán juntos de rojo por primera vez en dos años, mientras que el amarillo de James Rodríguez y Falcao García estará guardado en el armario. Chile y Colombia se batirán este sábado en España con realidades dispares de sus figuras.

El 'Rey' y Claudio han regresado a la citación de Chile para afrontar los dos partidos de preparación que disputará la selección ante Colombia y Guinea en Alicante este sábado y el próximo martes, respectivamente.



“Prefiero no opinar”, dijo el entrenador colombiano en conferencia de prensa que tuvo lugar este viernes en el complejo La Manga Club, en la diputación cartagenera de Los Belones, en la que pidió analizar solo las cuestiones futbolísticas de Arturo Vidal y Claudio Bravo, a los que elogió por su espíritu competitivo y afán de superación cuando llegan a la selección.



“Es un gran patrimonio del fútbol chileno. Lideran y hacen autoexigencia tanto para ellos como el grupo”, comentó el preparador del combinado chileno, quien destacó que en el vestuario no hay tensión porque “la única bandera es la de Chile”.



El preparador enfocó los próximos amistosos como una posibilidad de "cohesionar" al equipo para las próximas eliminatorias para el Mundial de Catar, en la que contará con jugadores “nuevos” e “históricos”.



El técnico, que confirmó a Gary Medel como capitán de la selección chilena, expresó su deseo de contar con Alexis Sánchez como delantero centro y valoró la polivalencia de jugadores como Pulgar.



Rueda también se pronunció sobre el regreso de Fabián Orellana al señalar que “hubiera sido un pecado” no citarlo. “Nos puede ayudar mucho”, aseguró el colombiano, quien reconoció que están haciendo "un trabajo muy exigente" para estos amistosos y destacó "la competencia interna que beneficia al grupo".



En cuanto a Colombia, el director técnico de Chile valoró que se trata de un gran conjunto a pesar de las bajas significativas de jugadores "como James o Falcao" y deseó haber preparado la fase de clasificación al Mundial ante rivales de otro continente.



